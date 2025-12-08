अशोक मामांनी थाटात केलं ऑनस्क्रीन लाडक्या सुनेचं केळवण; अभिनेत्रीने घेतला खास उखाणा

Premier

Actress Rasika Wakharkar Kelvan : ज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ आणि अभिनेत्री निवेदिता सराफ यांनी त्यांची सहकलाकार रसिका वखारकरचं केळवण थाटात केलं. सोशल मीडियावर व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे.
Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीत लगीनघाई सुरु झाली आहे. अनेक कलाकार गेल्या काही दिवसात लग्नबंधनात अडकले. तर काही कलाकार लवकरच लग्न करणार आहेत. अशोक मा. मा. या मालिकेमुळे घराघरात पोहोचलेली अभिनेत्री रसिका वखारकरचंही लवकरच लग्न होणार आहे.

