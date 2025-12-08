अशोक मामांनी थाटात केलं ऑनस्क्रीन लाडक्या सुनेचं केळवण; अभिनेत्रीने घेतला खास उखाणा

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीत लगीनघाई सुरु झाली आहे. अनेक कलाकार गेल्या काही दिवसात लग्नबंधनात अडकले. तर काही कलाकार लवकरच लग्न करणार आहेत. अशोक मा. मा. या मालिकेमुळे घराघरात पोहोचलेली अभिनेत्री रसिका वखारकरचंही लवकरच लग्न होणार आहे. .रसिका वखारकरचा काही महिन्यांपूर्वी साखरपुडा पार पडला. लवकरच तिचं लग्न आहे. अशोक सराफ आणि निवेदिता आणि संपूर्ण अशोक मा . मा. मालिकेच्या टीमने एकत्र येत रसिकाचं केळवण केलं. सोशल मीडियावर या केळवणाचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. .रसिकाचं हे पहिलंच केळवण होतं. यावेळी तिने खास उखाणाही घेतला. "माझ्या केळवणासाठी जमली अख्खी टीम आणि अशोक मामा शुभांकरचं नाव घेते भारावून गेले मी निवेदिता ताईंच्या प्रेमात" तिचा हा उखाणा सगळ्यांना आवडला. निवेदिता यांनी रसिकाचं औक्षण करून तिला सुंदर साडी भेट म्हणून दिली. तर इतर टीमनेही मिळून तिचं औक्षण केलं. सगळ्यांनी एकत्र डान्स केला. .रसिकाने या व्हिडीओला "My lucky girl moment ! या परिपूर्ण रत्नांनी बनवलेला पहिला केळवन ❤️ माझे हृदय खूप भरून आले आहे... किती छान आशीर्वाद आहे!! मला ही आयुष्यभराची आठवण दिल्याबद्दल धन्यवाद." अनेकांनी या व्हिडिओवर कमेंट करत अंकिताचं अभिनंदन केलं आणि तिला शुभेच्छा दिल्या. .रसिकाने काही महिन्यांपूर्वीच शुभांकरशी साखरपुडा केला. सोशल मीडियावर तिच्या साखरपुड्याचे फोटो चर्चेत होते. आता लवकरच त्यांचं लग्न होणार आहे. .शुभ श्रावणी पाठोपाठ झी मराठीची आणखी एक रोमँटिक मालिका? पोस्टर शेअर करत केली घोषणा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.