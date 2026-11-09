दादा कोंडके आणि तुमच्यात नेमकं काय बिनसलेलं? इतक्या वर्षांनी अशोक सराफ बोललेच, म्हणाले- दादा इतके बदलले की...

आपल्या चित्रपटातून समाजप्रबोधन करणारे लोकप्रिय अभिनेते, दिग्दर्शक आणि लेखक दादा कोंडके यांनी आपल्या विनोदाने प्रेक्षकांना पोट धरून हसवलं. मात्र त्यांच्या द्विअर्थी संवादांवर कायम टीका करण्यात आली. दादांचे चित्रपट तुफान चालले. त्यांची आणि अभिनेते अशोक सराफ यांचीही जोडी प्रेक्षकांना खूप आवडली होती. त्या दोघांच्या जोडीचे 'पांडू हवालदार', 'तुमचं आमचं जमलं' आणि 'राम राम गंगाराम' हे तीन सिनेने तुफान चालले. मात्र त्यानंतर ही जोडी एकत्र दिसली नाही. दादा आणि अशोक मामा यांच्या काय बिनसलं याबद्दल नेमकं कुणालाही काही ठाऊक नव्हतं. मात्र आता मित्र म्हणेला दिलेल्या मुलाखतीत अशोक सराफ यांनी त्यांनी दादांचे सिनेमे बदलल्यानंतर त्यांना स्वतः नकार दिल्याचं म्हटलं आहे. .या मुलाखतीत बोलताना दादा कोंडके यांच्याबद्दल अशोक सराफ म्हणाले, 'मी त्यांच्यासोबत तीन चित्रपट केले. त्यानंतर त्यांचे डबल मिनिंग चित्रपट सुरु झाले. 'राम राम गंगाराम' या सिनेमानंतर त्यांचा जॉनरच बदलला. मी नकार देण्याचा प्रश्नच नव्हता. त्यांनीच मला घेतले नाही. बरं झालं त्यांनी मला घेतले नाही, नाहीतर मला काम करावं लागलं असतं ना, त्यांच्यासाठी त्यांनी मला बऱ्याच सिनेमासाठी विचारलं होतं, मला आता त्या सिनेमांचे नावही आठवत नाही. मी सिनेमातील भूमिका निवडण्यापूर्वी, फिल्मची कथा काय आहे, आधी मी कोणते पात्र साकारले, नवीन चित्रपटांत काय पात्र मिळणार आहे. आधीच्या पात्रापेक्षा खालचे पात्र असेल तर मी सरळ नाही म्हणायचो.'.ते पुढे म्हणाले, 'त्याच्यानंतर त्यांनी बऱ्याच वर्षांनी मला विचारलं. एक पिक्चर त्यांनी मध्ये केला होता, मला त्याचं नाव आठवत नाही. त्यांनी विचारलं मला, आणि तिथल्या तिथे मी स्क्रीप्ट वाचलं. त्यांनी मला स्क्रीप्ट दिलं नाही. दादांमध्ये काय बदल झाला मला माहित नव्हता. मला त्यांनी स्क्रिप्ट दिलंच नाही. मग मी हळूच चोरून तिकडचं स्क्रीप्ट वाचलं. मला हे कळलं की, हीच कॅरेक्टर मी आधी केली आहेत. आता परत करण्यात काय अर्थ आहे. मी त्यांना सरळ सरळ नाही म्हटलं.' दादा कोंडकेंसारख्या माणसाला नकार देणं त्याकाळी परवडणारं होतं? असं विचारताच अशोक सराफ म्हणाले, 'शेवटी मलाच करायचं आहे. दादा कोंडके नेहमीप्रमाणे करुन जातील. मलाच म्हणतील ना लोक की, काय केलं! आपण आपला विचार करायला पाहिजे.' त्यांच्या या उत्तराची जोरदार चर्चा रंगली आहे. .सुनांचा सासूबाईंसोबत सेल्फी अन्... दिवाळीनिमित्त एकत्र आलं देशमुख कुटुंब; रितेशने शेअर केले फोटो, चाहते म्हणतात- नजर ना लागो .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.