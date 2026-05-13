एडिटरच्या बायकोला ३ डझन बांगड्या! संजू राठोडच्या 'लाल कलरची बांगडी'वर अशोक सराफ यांचा डान्स, व्हिडिओ वायरल

आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना आपलंसं करणारे मराठी सिनेसृष्टीचे दिग्गज अभिनेते अशोक सराफ यांनी अभिनय क्षेत्रात एक अढळ स्थान निर्माण केलंय. त्यांचे कित्येक चित्रपट ब्लॉकबस्टर ठरलेत. सचिन पिळगावकर असोत किंवा लक्ष्मीकांत बेर्डे कोणत्याही को-स्टारसोबत त्यांची चांगली गट्टी जमते. त्यांच्या अभिनयाला तोड नाही. मात्र नृत्यातही त्यांचा हात कुणी धरू शकत नाही. मात्र मामांनी जर संजू राठोडच्या 'लाल लाल कलरची बांगडी' या गाण्यावर डान्स केला तर? त्यांचं एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. चला पाहूया एडिटरने त्यांना कसं नाचवलंय. .अशोक मामा यांना चांगला अभिनय येत असला तरी डान्सच्या बाबतीत ते थोडेसे कच्चेच होते. त्यामुळेच त्यांना सोप्या पण हटके स्टेप्स दिल्या जायच्या. त्यामुळेच त्यांचा डान्स हा इतरांपेक्षा वेगळा आणि चांगला दिसायचा. त्यांची अनेक गाणी त्यांच्या हटके डान्स स्टेप्समुळे गाजली. असंच त्यांचं एक गाणं आहे ज्यात त्यांनी स्त्रीवेष परिधान केलाय आणि ते व्हिलनबरोबर डान्स करतायत. हे गाणं मूळ 'गुलछडी' या जुन्या चित्रपटातलं आहे. मात्र एडिटर अनेकदा या गाण्याला एडिट करून दुसऱ्याच गाण्याची चाल लावतात. आताही अशोक मामांचं हे गाणं संजू राठोडच्या 'लाल लाल कलरची बांगडी' या गाण्यावर एडिट करण्यात आलंय. .मराठी इपिक जोक्स या इंस्टाग्राम चॅनेलवर हा व्हिडिओ पोस्ट करण्यात आलाय. अशोक मामांचा हा व्हिडिओ पाहून अनेकांना हसू फुटलंय. 'तुम्ही मार्केटमध्ये कोणतंही गाणं आणा, अशोक मामा सूट होणारच', 'एडिटरच्या बायकोला ४ डझन बांगड्या', 'ट्रेंड सुरू होताच संपला' अशा अनेक कमेंट नेटकऱ्यांनी या व्हिडिओवर केल्या आहेत. काहीही असलं तरी अशोक मामा आऊट ऑफ ट्रेंड होणार नाहीत हे मात्र नक्की.