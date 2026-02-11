'सगळीकडे बोंबाबोंब' सिनेमातल्या 'त्या' गाण्यात अशोक सराफ इतके ताठ होऊन का नाचत होते? वर्षा यांनी सांगितलं खरं कारण

मराठी सिनेसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ यांनी आपल्या अभिनयाने एक काळ गाजवला. आजही हा बहुरूपी नट अनेक मालिका आणि चित्रपटांमधून प्रेक्षकांच्या भेटीसाठी येत असतो. विनोदी व्यक्तिरेखा असेल किंवा गंभीर कोणत्याही भूमिकेत मामा चपखल बसतात. त्यांनी नायकासोबतच खलनायकाची भूमिकाही तितक्याच ताकदीने निभावलीये. त्यांनी आणि अभिनेत्री वर्षा उसगावकर यांनी अनेक चित्रपटात एकत्र काम केलं. त्यातील एक चित्रपट म्हणजे 'सगळीकडे बोंबाबोंब'. या चित्रपटातील 'ना सांगताच आज हे कळे मला' हे गाणं प्रचंड गाजलं. मात्र या गाण्यात अशोक सराफ अगदी ताठ होऊन डान्स करत होते. वर्षा यांनी त्यामागचं कारण सांगितलंय. .वर्षा यांनी लोकशाही मराठी फ्रेंडलीला मुलाखत दिली. यात त्यांना काही फोटो दाखवण्यात आले. त्यामध्ये सगळीकडे बोंबाबोंब चित्रपटातलं ' ना सांगताच आज हे कळे मला' या गाण्याचा फोटोही होता. त्याबद्दल बोलताना वर्षा म्हणाल्या, 'सगळीकडे बोंबाबोंब या चित्रपटातील ना सांगताच आज हे कळे मला हे अशोक आणि माझं सर्वात चर्चित गाणं आहे. आजही हे गाणं सुपर डुपर हिट आहे. या गाण्यात अशोक थोडासा ताठ वाटतो. याचं कारण म्हणजे तो एका गंभीर अपघातातून तेव्हा नुकताच बाहेर आला होता. तो एक चमत्कारच होता. त्यानंतर अशोकने केलेलं पहिलं गाणं म्हणजे ना सांगताच आज हे कळे मला.' .त्यानंतर वर्षा यांनी 'गंमत जंमत' चित्रपटातील 'चोरीचा मामला' या गाण्याची आठवणही सांगितली. त्या म्हणाल्या, 'सचिन पिळगावकर ना स्वतः त्या गाण्याचं नृत्य दिग्दर्शन केलं होतं. मला जर रियर्सल जमली नाही तर तो म्हणायचा की कर कर तालीम कर.... चार पाच सहा हजार वेळा कर... तो फारच मजा करायचा.' अशोक मामा यांच्याबद्दल सांगायचं तर ते शेवटचे कलर्स मराठीवरील 'अशोक मा. मा.' या मालिकेत दिसले होते. . बिग बॉसमधून बाहेर पडल्यावर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिव्याचा 'तलवारी'बद्दल खुलासा; म्हणते- त्यांनी मला फोर्स केला... \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.