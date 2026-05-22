निवेदिता सराफ नाहीतर 'या' आहेत अशोक सराफ यांच्या आवडत्या अभिनेत्री, म्हणाले...'तिने आजवर अनेक...'

RANJANA AND ASHOK SARAF EVERGREEN MARATHI PAIR: मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेते अशोक सराफ यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमे दिले. त्यांनी मराठीसह हिंदी सिनेसृष्टीत सुद्धा स्वत:ची वेगळी ओळख निर्माण केलीय. आज देखील त्यांचे जुने सिनेमे चाहते तितक्याच आवडीनं पाहतात. दरम्यान एका मुलाखतीत अशोक सराफ यांना आवडत्या अभिनेत्रीबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला होता. तेव्हा त्यांनी निवेदिता सराफ यांचं नाव न घेता एका खास अभिनेत्रीचं नाव घेतलं. .अशोक सराफ यांनी त्यांच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट अभिनेत्रींसोबत काम केलय. दरम्यान त्यांना एका मुलाखतीत 'तुमची आवडती अभिनेत्री कोण?' असा प्रश्न विचारण्यात आला, तेव्हा त्यांनी निवेदिता सराफ यांचं नाव घेता रंजना यांचं नाव घेतलं. रंजना यांच्यासोबत अशोकमामांनी अनेक सिनेमांमध्ये काम केलय. .फ्री प्रेस जर्नलला अशोक सराफ यांनी मुलाखत दिली होती. या मुलाखतीत बोलताना ते म्हणाले की, 'रंजनाने माझ्यासोबत सर्वांत जास्त सिनेमातमध्ये काम केलय. अनेक सिनेमांमध्ये ती माझ्यासोबत होती. त्यामुळे माझी आवडती अभिनेत्री कोण असं विचारत असाल तर ती रंजना आहे.' दरम्यान रंजना आज हयात नसल्या तरी त्यांचे सिनेमे आवडीनं पाहिले जातात..अशोक सराफ आणि रंजना यांची जोडी प्रेक्षकांना प्रचंड आवडायची. दोघांच्या विनोद, अभिनय हे प्रेक्षकांना आवडायचं. बिनकामाचा नवरा, गुपचूप गुपचूप, एक डाव भूताचा अशा अनेक सिनेमांमध्ये त्यांनी एकत्र काम केलं. बिनकामाचा नवरा या सिनेमातील त्यांच्या डान्सचे व्हिडिओ तर आज देखील व्हायरल होतात. त्याकाळातील एव्हरग्रीन जोडी पैकी अशोक सराफ आणि रंजना यांची होती. .आधी घर आणि आता अलिशान गाडी! महाराष्ट्राची हास्यजत्रा फेम अभिनेत्याने खरेदी केली नवी कोरी कार, किंमत ऐकून थक्क व्हाल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.