एंट्री होणार तितक्यात माझ्या पायजम्याची नाडी तुटली... मग काय केलं? अशोक सराफ यांनी सांगितला तो किस्सा

मराठी सिनेसृष्टीतील हरहुन्नरी कलाकार म्हणजे अशोक सराफ. वयाची पंच्याहत्तरी गाठली तरी हा कलाकार तितक्याच ताकदीने रंगमंचावर हजर होतो. मराठीसोबतच हिंदीमध्येही त्यांनी अनेक पात्र गाजवली. एकापेक्षा एक गाजलेल्या चित्रपटात त्यांनी काम केलंय. मात्र त्यांनी फक्त चित्रपटच नाही केले. त्यांनी मालिका आणि नाटकात देखील काम केलंय आणि ते देखील सुपरहिट ठरलंय. अशाच एका नाटकाच्या वेळेचा किस्सा त्यांनी कार्यक्रमात सांगितलाय. काही महिन्यांपूर्वी 'कोण होईल मराठी करोडपती' या कार्यक्रमात सचिन खेडेकर यांना अशोक मामांनी त्यांच्या नाटकाचा किस्सा सांगितला होता. .अशोक मामा तेव्हा 'प्रेमा तुझा रंग कसा' हे नाटक करत होते. यात ते महत्वाच्या भूमिकेत होते. कार्यक्रमात बोलताना ते म्हणाले, 'मी एन्ट्रीसाठी उभा होतो. दोन वाक्य संपली की माझी एन्ट्री होती. सदरा - पायजमा असा माझा ड्रेस होता. समोरच्याचं दोन वाक्य संपण्याआधी माझ्या पायजम्याची नाडी तुटली. पायजम्याची नाडी तुटली आणि पायजमा खाली पडला. मी लगेच पायजमा उचलला. आता काय करावं मला कळत नव्हतं. मी इकडे तिकडे पाहू लागलो, आजूबाजूलाही कुणी नव्हतं. तिथे वाक्य संपत आलं होतं आणि इथे मला टेन्शन आलं होतं. माझी नजर वरती गेली.'.ते पुढे म्हणाले, 'मी वर पाहिलं बाजूला एक फ्लॅट सीन होता. त्या फ्लॅट सीनवर मी एक सुंब पाहिला होता. मी सुंब घेतला आणि पायजमा बांधला. यानंतरचा सगळा पुढचा अंक मी त्यावर केला. मला एक गोष्ट कळत नाहीये की, आजूबाजूला स्वच्छता असताना, फ्लॅट सीनवर सुंब नेमका कुणी ठेवला? मी तर नाही ठेवला, तो सुंब नेमका आला कुठून? त्याच वेळेला माझं लक्ष जावं, तो सुंब मला दिसावा आणि तो मी बांधावा.. अन् मी पुढचं नाटक पूर्ण करावं. जर सुंब मला मिळाला नसता तर काय झालं असतं, अगदी नामुष्कीची गोष्ट झाली होती. मला पडदा पाडावा लागला असता.' .'आपण रंगदेवता म्हणतो ना, म्हणजे खरंच रंगदेवता आहे. आयत्या वेळेला रंगदेवता तुम्हाला विसरायलाही लावते, ब्लँकही करते, कधी वाक्यात गडबडही होते, हे सगळं ती करत असते. आपण तिच्यापुढे कुणीच नाही, हे मी त्या प्रसंगातून शिकलो', असं अशोक सराफ म्हणाले. .बुरखा किंवा पडद्यात राहणं हे महिलांना कसं कंफर्टेबल वाटू शकतं? इम्तियाज अलींचं वक्तव्य चर्चेत; म्हणले, 'आपण बळी...' .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.