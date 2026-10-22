स्वामी समर्थांची मूर्ती ते हटके नेमप्लेट! अशोक सराफ यांचं घर पाहिलंत का? ट्रॉफी ठेवायलाही उरली नाही जागा

मराठमोळे अभिनेते अशोक सराफ हे कायमच चर्चेचा विषय राहिलेत. त्यांची लोकप्रियता प्रचंड आहे. आपल्या अभिनयाच्या जोरावर त्यांनी अनेकांना पोट धरून हसायला भाग पाडलंय. मात्र तुम्ही अशोक मामाचं घर पाहिलंय का? त्यांचं घरीदेखील अतिशय सुंदर असून मराठी माणसाचं मराठमोळं घर असंच या घराकडे पाहून वाटतं. त्यांच्या घराची नेमप्लेटदेखील त्यांच्या एका चित्रपटाशी संबंधित आहे. कसं आहे अशोक मामांचं घर, पाहूया. .अशोक सराफ यांच्या घरात भिंतींना पांढरा रंग देण्यात आलाय. घरातील भिंती, पडदे आणि इतर फर्निचर घराला एक वेगळा लूक देतं. त्यांच्या पुरस्कारांसाठी दोन भिंतींवर जागा बनवण्यात आलीये. मात्र आता इतके पुरस्कार आहेत की ती जागा देखील कमी पडते की काय असं वाटतंय. पुस्तकं आणि शोकेस यांची आकर्षक मांडणी करण्यात आलीये. घराच्या हॉलमध्ये झुंबर देखील आहेत. शिवाय उत्तम लाइट आहेत. घरातील सोफे फेखील पांढऱ्या रंगाच्या जवळ जाणारे आहेत. घरातील लाकडी फर्निचर हे आणखी एक आकर्षण आहे. .अशोक सराफ यांच्या घरातील सर्वांत हटके गोष्ट म्हणजे त्यांची नेमप्लेट. ‘अशी ही बनवाबनवी’ या गाजलेल्या चित्रपटात त्यांनी साकारलेली धनंजय माने या भूमिकेचा संदर्भ घेत त्यांनी 'धनंजय माने इथेच राहतात... श्री अशोक सराफ (द वरजिनल हास्यसम्राट' असं या पाटीवर लिहिलंय. अभिनेता सुनील बर्वे यांनीही या नेमप्लेटचा फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला होता. त्यामुळे या पाटीची विशेष चर्चा झाली. ठिकठिकाणी मामांचे फोटोदेखील आहेत. एकूणच कुठेही मोठेपणाचा बडेजाव न करता उत्तम आणि शांत सुंदर भावना देणारं फर्निचर केलंय. इंटिरियर देखील अतिशय साधं आहे. अशोक मामांचं घरदेखील त्यांच्यासारखंच साधं आहे. .माझं सगळं जग एकाच जागी... नाना पाटेकरांना जाऊन १४ दिवस झाले; मुलगा मल्हार भावुक होत म्हणाला- त्यांना... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.