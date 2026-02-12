३ बरगड्या फ्रॅक्चर झाल्या... 'पुन्हा साडे माडे ३'च्या सेटवर अशोक सराफ यांना झालेली दुखापत; निवेदितांनाही सांगितलं नाही कारण

मराठी सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेते अशोक सराफ यांनी आपल्या अभिनयाच्या जोरावर प्रेक्षकांना थिएटरपर्यंत आणलं. अशोक मामांना पाहण्यासाठी प्रेक्षक खास तिकीट काढून चित्रपट पाहायला जायचे. आता पुन्हा एकदा अशोक मामा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत ते 'पुन्हा एकदा साडे माडे ३' या चित्रपटातून. या चित्रपटात त्यांच्यासोबत भरत जाधव, मकरंद अनासपुरे आणि रिंकू राजगुरू आहेत. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन अंकुश चौधरी करतोय. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत अंकुशने चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान मामांना झालेल्या दुखापतीबद्दल सांगितलं आहे. .अंकुश आणि अशोक मामांनी नुकतीच एबीपी माझाला मुलाखत दिली. यात बोलताना अंकुश म्हणाला, 'चित्रपटाच्या सेटवर एक अॅक्शन सीन करताना अशोक सराफ यांना दुखापत झालेली. त्यांच्या तीन बरगड्या फ्रॅक्चर झालेल्या तरीसुद्धा त्यांनी शूटिंग पूर्ण केलं. जेव्हा आम्ही त्यांना निवेदिता ताईंना कळवू का, कुठल्या डॉक्टरांना सांगू का असं विचारलं तेव्हा त्यावर ते म्हणाले नको नको तिला सांगितलं तर ती धावत इकडे येईल. तुमचं काम होणार नाही. चालणारंय का तुम्हाला. आम्हाला काय बोलावं कळत नव्हतं. त्यांच्या डोळ्यांमध्ये दिसत होतं की खूप त्रास होतोय. नंतर पॅकअप झालं. ते मुंबईला आले. त्यानंतर त्यांनी एक्सरे काढला आणि तेव्हा कळलं की त्यांच्या बरगड्या फ्रॅक्चर होत्या. दोन-तीन दिवस ते शूटिंग त्यातच करत होते कारण शूटिंग थांबू नये.'.त्यावर अशोक मामा म्हणाले, 'जर निवेदिताला सांगितलं असतं, तर शूटिंगच झालं नसतं. मुंबईत जाऊन एक्सरे काढले तेव्हा कळलं की, तीन बरगड्या फ्रॅक्चर होत्या आणि तरी मी त्यात काम केलं. मला उभंही राहता येत नव्हतं. पण त्यात मी अॅक्शन सीन केला आणि नंतर विचार केला की मी कसं केलं असेल.' हा चित्रपट १३ फेब्रुवारी रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येतोय. .एका जाहिरातीचा फटका आणि रद्द झालेलं श्रीराम लागूंचं डॉक्टरकीचं लायसन्स; पोटच्या पोरालाही गमावलेलं, काय घडलेलं नेमकं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.