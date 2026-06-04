'लग्न करेन तर अशोकचीच' अशोक सराफ आणि निवेदिता यांचं कसं जमलं? सचिन पिळगांवकरांची मिळाली मोलाची साथ

SACHIN PILGAONKAR HELPED THEIR MARRIAGE: मराठी सिनेसृष्टीतील एव्हर ग्रीन जोडी अशोक सराफ आणि निवेदिता सराफ यांचा मोठा चाहतावर्ग आहे. दोघांनीही सिनेसृष्टीत स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. त्यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. परंतु तुम्हाला हे माहिती आहे का? कधीही लग्न नाही करणार असं म्हणणारे अशोक सराफ निवेदिता सराफ यांच्या प्रेमात कसे पडले? तर जाणून घेऊया..अशोक सराफ आणि निवेदिता सराफ यांची जोडी प्रेक्षकांना प्रचंड भावते. त्यांची लव्हस्टोरी सुद्धा एकदम हटके आहे. वयातील अंतर, घरच्यांचा विरोध आणि प्रेमातील अडथळे दूर करत दोघांनी सर्वांच्या सहमतीनं लग्नगाठ बांधली. जेव्हा अशोकमामा नाटक करायचे तेव्हा निवेदिता सराफ वडिलांसोबत नाट्यगृहात येयच्या. वडिलांनीच निवेदिता आणि अशोकमामांची ओळख करुन दिली होती. .जेव्हा अशोक सराफ यांचा अपघात झाला तेव्हा त्यांनी लग्न न करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु निवेदिता सराफ यांना अशोक सराफ प्रचंड आवडायचे. त्यांनी सांगून ठेवलेलं की, 'लग्न केलं तर अशोकशीच करणार नाहीतर कोणाशीच नाही.' निवेदिता यांच्या प्रेमात अशोक सराफ सुद्धा होते, ते कालांतराने लग्न करण्यासाठी तयार झाले. त्यांचं लग्न होण्यासाठी सर्वांत जास्त मदत सचिन पिळगांवकरांची मिळाली. .निवेदिता सराफ या अशोकमामांपेक्षा १८ वर्षांने लहान होत्या, त्यामुळे त्यांच्या घरच्यांचा या लग्नाला विरोध होता. परंतु निवेदिता अशोकमामांसोबत लग्न करण्यासाठी ठाम होत्या. तेव्हा निवेदिता यांच्या बहिणीनं मध्यस्थी करत दोघांच्या लग्नाला घराच्यांचा होकार मिळवला. त्यानंतर अशोक सराफ यांच्या कुलदैवत असलेल्या मंदिरात दोघांनी पारंपारिक पद्धतीनं विवाह केला. .'या' अभिनेत्रीमुळे दाऊदने मिथुन चक्रवर्तींना दिलेली धमकी, इतका भडकलेला की, शेवटी 'या' अभिनेत्यानं करावी लागली मध्यस्थी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.