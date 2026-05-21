'इथे माणसाचं जगणं...' अशोक सराफ आणि निवेदिता यांचा मुलगा परदेशात का राहतो? अनिकेतने पालकांना दिलं 'हे' मोठं कारण!

मराठी सिनेसृष्टीतील दिग्गज अभिनेते अशोक सराफ आणि अभिनेत्री निवेदिता सराफ हे कायमच कोणत्या ना कोणत्या माध्यमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येत असतात. नाटक, मालिका आणि चित्रपट अशी तीनही माध्यमं त्यांनी गाजवलीयेत. मात्र त्यांचा मुलगा अनिकेत सराफ हा या सगळ्यापासून दूर असतो. तो कॅनडामध्ये असतो. अनेक मराठी कलाकारांची मुलं ही त्यांच्यासारखीच सिनेसृष्टीत काम करताना दिसतात. मात्र अनिकेतने आपला वेगळा मार्ग निवडला. तो शिकायला परदेशात गेला आणि तिथेच स्थायिक झाला. आता तो भारतात परत येऊ इच्छित नाही. त्यामागेही कारण आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत निवेदिता यांनी त्यामागचं कारण सांगितलंय. .निवेदिता यांनी नुकतीच सर्वकाही पॉडकास्टला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्या म्हणाल्या, 'तो उत्तम शेफ आहे. मात्र करोनामध्ये त्याची नोकरी गेली. आम्ही त्याला इकडे परत बोलवत होतो मात्र तेव्हा त्याचं कॅनडाच्या नागरिकत्वाचं सुरू होतं. म्हणून तो नाही आला. तो म्हणाला मी इथे काहीतरी काम शोधतो. त्याने इंग्लिश शिकवायला सुरुवात केली. तो उत्तम लिहितो. तो स्टोरी आणि पझलमध्ये इंग्लिश शिकवतो. त्याने तिथे इंग्लिशमधल्या नाटकांमध्येही काम केलंय. मिस्ट्री असते त्यात. तो मिस्ट्री आणि ड्रामाचा वापर करून इंग्लिश शिकवतो.' .तो परत का येत नाही याबद्दल बोलताना निवेदिता म्हणाल्या, 'त्याला इथे परत यायचं नाहीये. आम्हाला दोघांनाही परदेशात जायची अजिबात हौस नाही. पण त्याला होती. त्याला जायचं होतं. त्याला तिथे राहायचं होतं. तिथे राहायला गेल्यानंतर तो म्हणतो की एका सर्वसामान्य माणसाचं जीवन हे आपल्या देशात खूप अवघड आहे. ते तिथे थोडं सोपं आहे. तो म्हणाला की मी तुमच्या दोघांइतके नाही पैसे कमावू शकणार. फेमस नाही होऊ शकणार. पण मला पाहिजे तसं साधं जगणं मला या देशात जगता येतं. म्हणून मला तिथे जायचंय. आम्हाला त्याला थांबवायचं नव्हतं. कारण तो खुश आहे ना बस्स. .'शेवटी तुम्हाला आयुष्यात काय पाहिजे? तुमची मुलं आनंदी असायला हवं. त्याला जर तिथे जाऊन तो आनंद मिळत असेल तर ठीक आहे. खूप अवघड होतं. माझ्या मुलाला मी माझ्यापासून दूर पुण्यालाही पाठवलं नव्हतं. जेव्हा मी त्याला पॅरिसमध्ये बाय करून निघाले तो प्रसंग मी कधीही विसरू शकत नाही. आजही जेव्हा तो इकडे येतो आणि माही त्याला एअरपोर्टला सोडायला जातो तेव्हा तो क्षण आमच्यासाठी खूप अवघड असतो. पालक म्हणून खूप कठीण आहे. कधी तो आजारी पडला तर आपण तिथे नाहीयोत याचं खूप वाईट वाटतं. त्यालाही आता अशोक आजारी पडला होता तेव्हा इथे येता आलं नाही याचं वाईट वाटलं. पण त्याला जर तिथे राहून आनंद मिळतोय तर का नाही.' .स्टार प्रवाहची नवी जोडी! 'पाठराखीण'मध्ये गौरी इंगवलेसोबत दिसणार 'हा' डॅशिंग अभिनेता; तीन वर्षांनी करतोय पुनरागमन .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.