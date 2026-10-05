सेटवर वडील गेल्याचा फोन, हातानेच केला इशारा; कट म्हणताच जन्मदात्यासाठी हमसून रडले अशोक सराफ, कॅमेरामनने सांगितली घटना

मराठमोळे अभिनेते अशोक सराफ यांनी आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य केलं. त्यांनी आपल्या कामाला सर्वतोपरी मानलं म्हणूनच आज त्यांचं नाव मोठ्या अदबीने घेतलं जातं. मात्र या टप्प्यावर ते सहज पोहोचलेले नाहीत. आयुष्यातील महत्वाच्या घटनांमध्येही त्यांनी अभिनयालाच पहिल्या स्थानी ठेवलं. अगदी त्यांच्या वडिलांच्या मृत्यूनंतरही त्यांनी आपल्या भावना दाबून ठेवल्या होत्या. लोकप्रिय कॅमेरामन आणि अलका कुबल यांचे पती समीर आठल्ये यांनी त्यांच्याबद्दलचा एक किस्सा सांगितला आहे. .समीर यांनी नुकतीच इट्स मज्जाला मुलाखत दिली. यात बोलताना ते म्हणाले, 'आम्ही तू सुखकर्ता नावाचा सिनेमा करत होतो. एन एस वैद्य हे त्या सिनेमाचे दिग्दर्शक होते. त्यावेळी मोबाईल नव्हते. त्यावेळी आम्ही जुहूच्या एका बंगल्यात शूटिंग करत होतो. तिथे केवळ एकच फोन होता. त्यावर सतत अशोक सराफ साठी फोन येत होते. अशोक आम्हाला म्हणत होते की काय ते लवकर आठवा... पण तरीही त्यांना फोन येत होते मग न राहून आमचे जे प्रोडक्शन मॅनेजर होते त्यांनी फोन उचलला. ते परत आले तेव्हा त्यांच्याही चेहऱ्यावरचा रंग उडाला होता. तरीही अशोक सराफ म्हणत राहिले की चल चल लवकर काय तो शॉर्ट राहिला आहे तो आपण घेऊया. त्या बंगल्यातल्या ते शेवटचं शूट होतं. मग त्या मॅनेजरने वैद्यांच्या कानात काहीतरी सांगितलं ते सुद्धा थक्क झाले आणि त्यांनी अशोकला हाक मारली. पण अशोक यांनी हातानेच त्यांना थांबा असं म्हटलं आणि उरलेला शॉर्ट पूर्ण करायला सांगितलं.'.ते पुढे म्हणाले, 'त्यानंतर पुन्हा एकदा फोन आला त्यावेळी दिग्दर्शक स्वतः गेले आणि पुन्हा आले त्यावेळी त्यांचा हुंदका निघाला. त्यांनी अशोकला हाक मारली पण ते म्हणाले की मला माहित आहे.... आपण उरलेला शॉर्ट पूर्ण करूया. काय चालू आहे हे आम्हाला कळत नव्हतं त्यामुळे आम्हालाही टेन्शन आलेलं. वातावरण एकदम गंभीर झालं. मग आम्ही पटापट तो सीन उरकला. वैद्य साहेब म्हणाले की अशोक तुझं या शेड्युल मधलं पॅकअप झालेलं आहे. त्यानंतर त्यांनी रडायला सुरुवात केली. तरी अशोकने पुन्हा सगळ्यांना विचारलं की सगळा सीन व्यवस्थित शूट झाला आहे ना? काही राहिलं नाहीये ना? काही प्रॉब्लेम नाही ना? रिटेक नको आहे ना? मी जाऊ का? त्याला हो म्हटल्यावर तो मागे वळला आणि त्याचा हुंदका फुटला अन् तो रडत पळतच गेला.'.समीर म्हणाले, 'त्यावेळी फोन येत होता तो अशोकचे वडील गेलेत हा निरोप देणारा होता. तो प्रोडक्शनला म्हणालेला की मला माहीत होतं ते सिरीयस आहेत, कधीही जाऊ शकतात पण माझ्यामुळे प्रोड्यूसरचं काही अडायला नको , काम थांबायला नको म्हणून त्याने तो स्वतःचा हुंदका रोखून धरला होता. त्याला जेव्हा पहिला फोन आला तेव्हाच या सर्व घटनेची कल्पना आली होती. पण त्याचं हे कामा प्रतीच डेडिकेशन आहे. सीन पूर्ण शूट केल्यानंतरही त्याने सर्वांना विचारलं की काही प्रॉब्लेम नाही येणार, रिटेक नाही ना... जसं पॅकअप म्हटलं तसं त्याच्यातला अभिनेता गळून पडून मुलगा बाहेर आला आणि तो रडत पळत सुटला.' . 'दृश्यम'च्या पहिल्या दोन भागात दिसला पण तिसऱ्यात नाही, मराठी अभिनेत्याला वाटतंय वाईट; म्हणतो - गायतोंडेने... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.