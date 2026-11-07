रस्त्याच्या बाजूला पडलेलो, एका बंगाली माणसाने... अशोक सराफ यांनी सांगितली अपघाताची आठवण; म्हणाले- ड्रायव्हर ओव्हरटेक करायला गेला अन्...

मराठी सिनेसृष्टीतील दिग्गज अभिनेते अशोक सराफ यांनी शून्यातून विश्व निर्माण केलं. आपल्या अभिनयावर विश्वास ठेवून त्यांनी रसिकप्रेक्षकांची मनं जिंकली. मात्र त्यांनी आयुष्यात खूप खाचखळगे पाहिलेत. खूप चढउतार पाहीलेत. अनेक संकटांचा सामना केलाय. त्यातलंच एक संकट म्हणजे खेड- शिवापूरला झालेला अपघात. ही अपघाताची घटना १९८७ मध्ये घडली. त्यानंतर सहा महिने मामा इस्पितळात होते. नुकतीच अशोक सराफ यांनी मित्र म्हणेला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्यांनी या घटनेचा उल्लेख केला. .अशोक सराफ म्हणाले, 'ही गोष्ट १९८७ ची आहे. मी तेव्हा मुंबईत मेहबूब स्टुडिओमध्ये एका हिंदी चित्रपटाचं शूटिंग करत होतो. त्याच्या दुसऱ्यादिवशी माझं कोल्हापूरला शूटिंग होतं. पण, तेव्हा हिंदी सिनेमाच्या निर्मात्याने संपूर्ण सेट वगैरे लावला होता. तो मला म्हणाला, हा सगळा सेट लावलाय…तुम्ही प्लीज परवा कोल्हापुरला जा. उद्या इथे शूटिंग करा. माझं कोल्हापुरात जायचं तिकीट वगैरे सगळं होतं मग, शेवटी तो निर्माता म्हणाला, मी माझी गाडी देतो तुम्हाला…कारण, तेव्हा माझ्याकडे गाडी नव्हती. आता माझ्या एका सीनसाठी त्याला पूर्ण सेट पुन्हा लावायला सांगणं चुकीचं होतं…म्हणून मी सुद्धा तयार झालो. रेल्वे तिकीट कॅन्सल केलं आणि कार घेऊन निघालो. त्याआधी मी पूर्ण दिवस शूटिंग केलं आणि रात्री कार घेऊन जात होतो…त्याने मला ड्रायव्हर दिला होता. त्यामुळे ठाणे येईपर्यंत मी झोपलो आणि थेट उठलो तीन दिवसांनी.'.अपघात झाला खेड-शिवापूर मार्गावर…तेव्हा ड्रायव्हरचाही डोळा लागला असावा कारण, रात्री १० वाजता मुंबईतून निघून, मी सकाळी ८ वाजता खेड-शिवापूरला होतो आणि तिथेच अपघात झाला होता. खेड-शिवापूरच्या रस्त्यावर ड्रायव्हर ओव्हरटेक करायला गेला आणि त्याचा अंदाज चुकला आणि समोरून आला ट्रक…समोरासमोर गाड्यांची जोरदार धडक झाली. मला तेव्हाचं काहीही माहिती नाही, आठवत नाही कारण मी झोपलो होतो, तेव्हाच ही घटना घडली. आता गाडीत आपण बसून असतो त्यामुळे माझ्या पाठीला, मनक्याला क्रॅक गेला. त्या गाडीतून मी कसा बाहेर पडलो ते सुद्धा मला आठवत नाहीये. मी कसा त्यातून वाचलो काय माहिती…तो चमत्कार होता. .मला तेव्हा येणाऱ्या-जाणाऱ्या कुणीच ओळखलं नव्हतं…कारण, अपघातच इतका भयंकर झाला होता, गाडीची अवस्थाही अगदी बिकट झाली होती. पण, अचानक एका बंगाली माणसाने मला ओळखलं. त्याने मला उचलून एसटीमध्ये ठेवलं…मग एसटीच्या शेवटच्या सीटवर मला झोपवलं आणि ससूनमध्ये नेलं. तिथे मला वेळेत मदत मिळत नव्हती, एक पंजाबी मुलगी होती तिने मला ओळखलं आणि पुणे गेस्टहाऊसला फोन केला, त्यानंतर मग सगळे धावत आले. अजय सरपोतदारने तेव्हा मला ससून रुग्णालयातून उचललं आणि दुसऱ्या एका रुग्णालयात दाखल केलं….तिथे मात्र, माझी बरीच काळजी घेतली. त्यांनी मला खूप चांगली ट्रिटमेंट दिली. तेव्हा माझं ऑपरेशन झालं आणि मी सहा महिने रुग्णालयात होतो. त्यानंतर थेट सहा महिन्यांनी मी कामाला सुरुवात केली. सगळाच चमत्कार होता…यावर आजच्या काळात कुणी विश्वास ठेवणार नाही. कारण, मी गाडीतून कसा बाहेर पडलो हेच मला माहिती नाहीये. खूप मोठा चमत्कार होता..VFX आणि ४००० कोटींचा नरेटिव्ह योग्य वाटत नाही... 'रामायण' बद्दल सलमान खानची प्रतिक्रिया चर्चेत, ऐकून सगळे चकीत .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.