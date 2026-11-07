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रस्त्याच्या बाजूला पडलेलो, एका बंगाली माणसाने... अशोक सराफ यांनी सांगितली अपघाताची आठवण; म्हणाले- ड्रायव्हर ओव्हरटेक करायला गेला अन्...

Ashok Saraf Road Accident Story and Driver Overtaking Incident: लोकप्रिय मराठी अभिनेते अशोक सराफ यांनी मुलाखतीत त्यांच्या भीषण अपघाताची आठवण सांगितलीये जेव्हा त्यांना ससून रुग्णालयातही कुणी ओळखलं नव्हतं.
ashok saraf

ashok saraf

esakal

Payal Naik
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मराठी सिनेसृष्टीतील दिग्गज अभिनेते अशोक सराफ यांनी शून्यातून विश्व निर्माण केलं. आपल्या अभिनयावर विश्वास ठेवून त्यांनी रसिकप्रेक्षकांची मनं जिंकली. मात्र त्यांनी आयुष्यात खूप खाचखळगे पाहिलेत. खूप चढउतार पाहीलेत. अनेक संकटांचा सामना केलाय. त्यातलंच एक संकट म्हणजे खेड- शिवापूरला झालेला अपघात. ही अपघाताची घटना १९८७ मध्ये घडली. त्यानंतर सहा महिने मामा इस्पितळात होते. नुकतीच अशोक सराफ यांनी मित्र म्हणेला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्यांनी या घटनेचा उल्लेख केला.

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