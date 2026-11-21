मराठमोळे अभिनेते दादा कोंडके यांनी आपल्या अभिनयाने, लेखनाने आणि चित्रपटांनी मराठी सिनेसृष्टीचा इतिहास सुवर्ण अक्षरात लिहिला. त्यांचे सिनेमे तेव्हा तब्बल ५०- ५० आठवडे सिनेमागृहात ठाण मांडून असायचे. त्यांच्या सिनेमातील संवाद द्विअर्थी असल्याने त्यांच्यावर टीका झाली. मात्र त्यांचे चित्रपट वास्तववादी होते आणि आजच्या परिस्थितीवर परखड भाष्य करणारे होते. अभिनेते अशोक सराफदेखील त्यांच्या चित्रपटात होते. मात्र ३ सिनेमांनंतर त्यांनी एकत्र काम केलं नाही. मित्र म्हणेच्या मुलाखतीत मामांना यामागचं कारण विचारण्यात आलेलं. मात्र मामांनी जे कारण सांगितलं जे अनेक प्रेक्षकांना पटलेलं नाही. त्यांच्या दादा कोंडके यांच्याबद्दलच्या वक्तव्यावर अनेकांनी नाराजी व्यक्त केलीये. .काय होतं अशो सराफ यांचं उत्तर?या मुलाखतीत बोलताना दादा कोंडके यांच्याबद्दल अशोक सराफ म्हणाले, 'मी त्यांच्यासोबत तीन चित्रपट केले. त्यानंतर त्यांचे डबल मिनिंग चित्रपट सुरु झाले. 'राम राम गंगाराम' या सिनेमानंतर त्यांचा जॉनरच बदलला. त्यांचे संवाद द्विअर्थी झाले. मी नकार देण्याचा प्रश्नच नव्हता. त्यांनीच मला घेतले नाही. बरं झालं त्यांनी मला घेतले नाही, नाहीतर मला काम करावं लागलं असतं ना, त्यांच्यासाठी त्यांनी मला बऱ्याच सिनेमासाठी विचारलं होतं, मला आता त्या सिनेमांचे नावही आठवत नाही. आधीच्या पात्रापेक्षा खालचे पात्र असेल तर मी सरळ नाही म्हणायचो.' एकूणच मामांनी दादांच्या चित्रपटांना नावं ठेवत आपण डबल मिनिंगमुळे त्यांना नकार दिल्याचं मान्य केलं. त्यावर नेटकऱ्यांनी मामांना धारेवर धरलं. .एका नेटकऱ्याने उत्तर देत लिहिलं, 'गिनीस वर्ल्ड रेकॉर्ड, सिल्व्हर ज्युबली करणारे दादा कोंडके आणि तुम्ही त्यांना खाली दाखवून आता काय सांगू इच्छिताय?' दुसऱ्याने लिहिलं, 'आधी एकदा तुम्ही वेगळंच कारण सांगितलं होतं... दादांचा स्वभाव वगैरे असं काहीतरी कारण होतं.' आणखी एकाने लिहिलं,'या गोष्टीची दुसरी बाजू समजण्यासाठी दादांचं 'एकटा जीव' पुस्तक वाचावं.' या पुस्तकात दादांनी अशोक सराफ यांनी त्यांना वेळ नाही असं सांगून चित्रपटाला नकार दिल्याचा उल्लेख आहे. एकाने लिहिलं, 'महाराष्ट्रातील ग्रामीण भाग चित्रिकरण आणि दादा कोंडके हे समीकरण वेगळे होते. दादा कोंडके काळाच्या खूप पुढे होते आजच्या काळात देखील त्यांचे चित्रपट relate होतात त्यामुळे त्यांची ओळख च वेगळी आहे त्यांची तुलना नाही.'.आणखी एकाने लिहिलं, 'सिनेमातले खरे दादा दादाच होते. अशोक सराफ यांना आम्ही मानतो याचा अर्थ असा नव्हे त्यांनी काहीही सांगावं.' दुसऱ्याने लिहिलं, 'आता दादा नाहीत खरं सांगायला मग बोला जे वाटल ते.' आणखी एकाने लिहिलं, 'अशोक मामा खरं बोला. पांडू हवालदार मध्ये तुमच्याच तोंडून आम्ही द्विअर्थी संवाद ऐकला आहे.'एकूणच मामांनी दिलेलं कारण अनेकांना पटलेलं नाही हे नक्की. .थाटामाटात पार पडला अलका कुबल यांच्या धाकट्या लेकीचा साखरपुडा; मोठी मुलगी पायलट, छोटी काय करते?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.