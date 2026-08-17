सचिन आणि माझ्यात आधी मैत्री नव्हती... अशोक सराफ यांचा चकीत करणारा खुलासा; म्हणाले- मी त्याच्या वडिलांना...

मराठी इंडस्ट्रीतले दिग्गज अभिनेते अशोक सराफ यांची वेगळी ओळख करून देण्याची गरज नाही. त्यांनी अनेक गाजलेल्या कलाकारांसोबत काम केलं. त्यातलंच एक नाव म्हणजे सचिन पिळगावकर. सचिन आणि अशोक या जोडीने प्रेक्षकांना पुरतं वेड लावलं होतं. हे दोघे एकत्र आले की प्रेक्षकांची हसून पुरेवाट लागायची. अतिशय सुंदर आणि समर्पक विषयांवरील सिनेमे त्यांनी एकत्र केलेत. मात्र सचिन आणि अशोक सराफ यांची आधी मैत्री नव्हती. त्यांची मैत्री कधी आणि कशी झाली याबद्दल अशोक मामांनी एका मुलाखतीत सांगितलंय. .रेडियो नशाला दिलेल्या मुलाखतीत अशोक सराफ यांनी सचिन पिळगावकरांच्या मैत्रीबद्दल सांगितलं की, "मायबाप सिनेमापासून आम्ही एकत्र काम करायला सुरुवात केली. हा सिनेमा सचिनने दिग्दर्शित केलेला पहिला सिनेमा होता. त्यावेळी मी आणि सचिनने पहिल्यांदा एकत्र काम केलं. सचिनने तब्बल १५ मराठी सिनेमे बनवले. त्या सर्व पिक्चरमध्ये मी आहे. सचिनसोबत माझी आधी कधीच मैत्री नव्हती. त्याच्या वडिलांसोबत माझी मैत्री होती. सचिनचे वडील शरद पिळगावकर हे निर्माते होते. शरदजींनी जे सिनेमे बनवले त्यातही मी काम केलं. त्यामुळे मी शरदजींचा मित्र होतो.' .ते पुढे म्हणाले, 'मी ऑफिसला कधी शरदजींना भेटायला जायचो तेव्हा सचिन तिकडे यायचा. काय? कसाय? बरा आहे ना, एवढंच आमचं बोलणं व्हायचं. बाकी आम्ही काही बोलायचो नाही. तो मग निघून जायचा मी पण माझ्या कामाला जायचो. पण जेव्हा एकत्र काम करायला लागतो तेव्हा माझं आणि त्यांचं खूप जमलं. त्याची जी इच्छा आहे ते मला अभिनयातून कसं द्यायचंय आणि मी जे करु शकतो ते त्याला बघायचंय, ही गोष्ट आमची छान जुळली. त्यामुळे आम्ही इतके चांगले मित्र बनलो की विचारुच नका. आम्ही सलग सिनेमे केले. आणि मराठी सिनेमात त्याने बॅक टू बॅक हिट सिनेमे दिले.' .अशोक सराफ आणि सचिन पिळगावकर यांनी 'अशी ही बनवाबनवी', 'मायबाप', 'आत्मविश्वास', 'गंमत जंमत', 'नवरा माझा नवसाचा', 'आयडियाची कल्पना', 'माझा पती करोडपती', 'नवरी मिळे नवऱ्याला', 'आम्ही सातपुते', 'आमच्यासारखे आम्हीच' गाजलेले सिनेमे केलेत. .महिन्याभरापूर्वी घटस्फोट; आता छोटा पडदा गाजवायला सज्ज झाला अभिनेता; दिसणार झी मराठीच्या नव्या मालिकेत .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.