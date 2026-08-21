म्हणून त्याला लोकांनी डोक्यावर घेतलं... लक्ष्मीकांत बेर्डे यांच्याबद्दल अशोक सराफ स्पष्टच बोलले; सचिन यांच्याबद्दल म्हणाले

जेव्हा मराठी इंडस्ट्री आपले वाईट दिवस पाहत होती तेव्हा या इंडस्ट्रीला काही अभिनेत्यांनी तारलं. ते म्हणजे अभिनेते लक्ष्मीकांत बेर्डे, अशोक सराफ, सचिन पिळगावकर आणि महेश कोठारे. या अभिनेत्यांच्या अभिनयाने डबघाईला आलेल्या मराठी सिनेमाला नवीन दिशा दाखवली. विनोदी चित्रपटातून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत केलं. प्रेक्षकांना पोट धरून हसवत त्यांना मैत्रीचे धडे दिले. सुरुवातीला अशोक सराफ आणि लक्ष्मीकांत बेर्डे यांची जोडी खूप गाजली. त्यांनी थिएटरमध्ये धुमाकूळ घातला. त्यांच्यासोबत अभिनेते सचिन पिळगावकर यांच्यासोबतही अशोक यांची जोडी गाजली. आता या जोड्या का गाजल्या यामागचं कारण त्यांनी सांगितलं आहे. .लोकप्रिय दिग्गज अभिनेते अशोक सराफ यांना नागपूर येथे झालेल्या एका कार्यक्रमात आमंत्रित करण्यात आलं होतं. तेव्हा या कार्यक्रमात त्यांचा ८० व्या वर्षात पदार्पण केल्याबद्दल सत्कार करण्यात आला. त्यावेळी त्यांनी आपल्या कारकिर्दीतील काही आठवणींना उजाळा दिला. आपली आणि सचिन यांची जोडी प्रेक्षकांना का आवडली त्याचं कारण त्यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, 'त्याला पाहिजे ते मी करतो. किंवा मी करतो ते त्याला समजत होतं. हे एकमेकाला समजत गेले. अशा पद्धतीने दोघांचं टायमिंग जुळलं आणि प्रेक्षकांनी या जोडीला अक्षरशः डोक्यावर घेतलं.'.यासोबतच त्यांनी अशोक सराफ यांनी लक्ष्मीकांत यांच्यासोबतच्या मैत्रीवरही भाष्य केलं. लक्ष्मीकांत बेर्डे आणि मी ५० चित्रपट एकत्र केले. त्याला टायमिंग जुळलं होतं. म्हणून लोकांनी डोक्यावर घेतलं. त्या काळातच लोकांनी आम्हाला सुपरस्टार म्हणायला सुरुवात केली. चित्रपट कितीही मोठ्या ठिकाणी शूट केला, कितीही सजावट केली, तरी शेवटी कथा महत्त्वाची असते. कुठे केले यापेक्षा काय केले हे महत्त्वाचे.' असं अशोक सराफ म्हणाले..KBC 18: महात्मा गांधींबद्दलच्या 'या' प्रश्नाचं उत्तर नाही देऊ शकली तरीही जिंकले १२ लाख; तुम्हाला माहितीये का उत्तर? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.