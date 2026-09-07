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'समोर निवेदिता सराफ अन् अशोकमामांसोबत रोमँटिक सीन'; मेघा घाडगेने सांगितला ‘तो’ किस्सा, म्हणाली...

ASHOK SARAF AND MEGHA GHADGE ROMANTIC SCENE: अशोक सराफ यांच्यासोबत Romantic Scene शूट करताना मेघा घाडगे खूप घाबरल्या होत्या. समोर निवेदिता सराफ असताना नेमकं काय घडलं? अभिनेत्रीने सांगितला ‘तो’ अनुभव.
ASHOK SARAF AND MEGHA GHADGE

ASHOK SARAF AND MEGHA GHADGE

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

MEGHA GHADGE ROMANTIC SCENE WITH ASHOK SARAF: मराठी कलाविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेते अशोक सराफ यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. अनेक कलाकरांची त्यांच्यासोबत काम करण्याची इच्छा असते. अशातच अभिनेत्री मेघा घाडगेने तिचा एक अनुभव शेअर केलाय. अशोक सराफ यांच्यासोबत रोमँटिक सीन कसा शूट केला? याबद्दल तिने सांगितलंय.

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