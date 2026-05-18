कान्स सोहळ्याला अशोक सराफ यांच्या लेकाचीही उपस्थिती, आईसोबत शेअर केला फोटो, म्हणाला...

NIVEDITA SARAF CANNES LOOK GOES VIRAL: मनोरंजनविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेते अशोक सराफ आणि निवेदिता सराफ यांनी कान्समध्ये हजेरी लावली होती. यावेळी त्याच्या रेड कार्पेटवरील हटके लूकनं आणि साध्या स्वभावानं सगळ्यांची मनं जिंकली. अशोकमामा आणि निवेदिता सराफ यांनी अभिनयाच्या जोरावर एक मोठा चहातावर्ग निर्माण केलाय. दरम्यान आपल्या मायमराठीची संस्कृती जागतिक स्तरावर दाखवण्यासाठी दोघेही पारंपारिक लूकमध्ये पहायला मिळाले..यावेळी अभिनेत्री प्राजक्ता माळीचा सुद्धा हटके लूक पहायला मिळाला. तिने देखील पारंपारिक पेहराव केला होता. तिने निळ्या रंगाची साडी नेसली होती तसंच त्यावर पारंपारिक दागिने सुद्धा परिधान केले होते. प्राजक्तासोबतच कोकण हार्टेड गर्ल अंकिता वालावलकर सुद्धा कान्समध्ये उपस्थित होती. फान्समध्ये हा कान्स सोहळा सुरु आहे..फ्रान्समध्ये गेल्यावर अशोकमामा आणि निवेदिता सराफ यांनी एका खास व्यक्तीची भेट घेतली. ती म्हणजे त्याचा लाडका एकुलता एक मुलगा अनिकेत सराफ. अनिकेतनं त्याच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर आई-बाबांचे कान्समधील काही फोटो शेअर केलेत. तसंच त्याने यावेळी आई-बाबासोबत एक खास फोटोसुद्धा शेअर केला.सध्या त्याचा फोटो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय..आई निवेदितासोबत अनिकेतनं एक गोड फोटो पोस्ट करत 'Soo Pretty' असं कॅप्शनमध्ये लिहलंय. मुलानं शेअर केलेल्या फोटोमधून निवेदिता यांचा कान्समधील लूक पहायला मिळाला. दरम्यान अशोक सराफ आणि निवेदिता सराफ यांचा मुलगा अनिकेत शेफ आहे. आईमुळे त्याला लहानपणापासूनच स्वयंपाकाची आवड आहे. अनिकेतनं त्याचं सगळं शिक्षण फान्समध्ये घेतलं. आता तो भारतीय तसंच पाश्चिमात्य पदार्थ बनवतो. .अशोक सराफ आणि निवेदिता सराफ यांची कान्सच्या रेड कार्पेटवर हटके एन्ट्री, सोशल मीडियावर Viral Video.