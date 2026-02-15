'सचिन ट्रोल होतो कारण तो...' पिळगांवकरांच्या ट्रोलिंगवर अशोक सराफांनी मांडलं स्पष्ट मत, म्हणाले...'त्याने तरुणपणीच...'

Ashok Saraf On Sachin Pilgaonkar Trolling मराठीसह हिंदी सिनेसृष्टीत अभिनयाची छाप पाडणारे अभिनेते सचिन पिळगांवकर हे यांना नेहमीच ट्रोलिंगचा सामना करावा लागतो. अनेक वेळा त्यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे त्यांना प्रचंड ट्रोल केलं जातं. त्यांच्यावर मीम बनवले जातात. दरम्यान अशातच आता अभिनेते अशोक सराफ यांनी सचिन पिळगांवकरांच्या ट्रोलिंगवर प्रतिक्रिया दिली आहे. .सचिन पिळगांवकर यांनी अभिनयासह दिग्दर्शन, संगीत सगळं काही केलं आहे. त्यांनी हिंदी सिनेसृष्टीत सुद्धा स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. लहान वयातच सचिन पिळगावकर यांनी अभिनयाला सुरुवात केली. तसंच तरुण असतानाच त्यांनी सिनेमाचं दिग्दर्शन केलं. दरम्यान आता त्यांना नेटिझन्स अनेक वेळा ट्रोल करताना पहायला मिळताय. याबाबत आता अशोक सरांफांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. .मुंबई तकशी बोलताना अशोकमामा म्हणाले की, 'खरंच त्याला ट्रोल केलं जातं त्याचं वाईट वाटतं. कारण हे जे काही मिळालंय, ते सहजासहजी मिळालेलं नाही. त्यासाठी त्याने खुप कष्ट केले आहेत. त्याने प्रत्येक गोष्टीचा अभ्यास केलाय. तरुणपणीच त्याने दिग्दर्शन सुद्धा केलं. त्याला संगीतसुद्धा येतं. इतकंच काय तर तो छान एडिटिंग सुद्धा करु शकतो. लोक त्याच्या बोलण्यावर ट्रोल करतात'.पुढे बोलताना अशोकमामा म्हणाले, 'कोणी त्याच्या ज्ञानावर ट्रोल करा... एकाला तर जमेल का? कारण लोकांना माहितच नाही तो काय करतोय, काय नाही. आजकाल ट्रोलिंग करणं हा छंद झाला आहे. लोक ट्रोल करतात आणि विसरून सुद्धा जातात. आपण कुठे काय बोलतोय याची ते वाट बघत असतात.'.दरम्यान अशोकमामा आणि सचिन पिळगांवकर यांच्याबद्दल बोलायचं झालं तर त्यांनी अनेक सिनेमांमध्ये एकत्र काम केलं आहे. नवरा माझा नवसाचा, अशी ही बनवाबनवी, आयत्या घरात घरोबा, गंमत जमंत या सिनेमांमध्ये दोघांची जोडी प्रेक्षकांना प्रचंड आवडली. ."माझ्यावर टीका करून त्यांना झोप लागतेय.." सचिन पिळगावकर यांचे ट्रोलर्सना खडेबोल; "वैयक्तिक आयुष्यावर..".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.