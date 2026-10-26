'धुमधडाका' मधील यदुनाथ जवळकर खरंच आले! अशोक सराफ यांचा लॅम्बोर्गिनीतील व्हिडिओ व्हायरल; गाडीत बसताना काढली चप्पल

मराठी सिनेसृष्टीतील दिग्गज अभिनेते अशोक सराफ यांनी त्यांच्या कामाने प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. त्यांच्या प्रत्येक भूमिकेने प्रेक्षकांच्या मनात घर केलंय. त्यांनी केलेली प्रत्येक गोष्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होते. अशात अशोक मामांचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. जो पाहून सगळेच चकीत झालेत. अशोक मामांचा व्हिडिओमधला साधेपणा पाहून नेटकरी त्यांच कौतुक करत आहेत. इतकंच नाही तर कलाकारांनीही त्यावर कमेंट केल्या आहेत. हा व्हिडीओ पाहून नेटकऱ्यांना 'धुमधडाका' मधले यदुनाथ जवळकर आठवलेत. असं काय आहे या व्हिडिओमध्ये?.अशोक मामा एका इमारतीमधून निघतात आणि समोर उभ्या असलेल्या लॅम्बोर्गिनीमध्ये बसतात. ते अतिशय साधे दिसत आहेत. त्यांनी साधा कुर्ता आणि खाली धोतर नेसलं आहे. ते गाडीत बसतात मात्र बसण्याआधी त्यांची चप्पल बाहेर काढतात. गाडीत बसल्यावर स्वतः ती चप्पल उचलून पुन्हा गाडीत ठेवतात. गाडीतून उतरल्यानंतरही ते साधेपणाने चाहत्यांना हाय करत हात हलवतात. मामांचा हा व्हिडिओ सगळ्यांना खूप आवडला. अगदी अभिनेता स्वप्नील जोशीने देखील या व्हिडिओवर कमेंट केली आहे. मात्र हा व्हिडिओ खरा नसून ए आयद्वारे बनवलेला आहे. परंतु हा Ai जनरेटेड व्हिडीओ पाहून नेटकरी आनंदी झाले आहेत..तर दुसरीकडे नेटकऱ्यांनी या व्हिडिओमधल्या चुका पकडल्या आहेत. या व्हिडीओत सुरुवातीला अशोक सराफ यांच्या पायात केसरी रंगाची चप्पल दिसत आहे. पण, ते उतरल्यानंतर त्यांच्या पायात दुसरी चप्पल दिसत आहे. याशिवाय जाताना लॅम्बोर्गिनी आणि गाडीतून उतरल्यावर फरारी असल्याचं दिसत आहे. तरीही या व्हिडिओला लाखो विव्ह्यू मिळाले आहेत. ....म्हणून मंदिरात जीन्स परिधान केली; प्राजक्ता माळीच्या पोस्टची चर्चा, ‘त्या’ ठिकाणी जाऊन घेतलं दर्शन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.