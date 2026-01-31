दीपिका पादुकोणच्या आठ तासांच्या शिफ्टच्या मागणीवर आशुतोष राणांचं स्पष्ट मत; म्हणाले, “सेटवर जाऊन जर तुम्ही...'

गेल्या वर्षी दीपिका पादुकोणने आठ तासांच्या कामाच्या शिफ्टची केलेली मागणी चित्रपटसृष्टीत एक मोठं वादळ घेऊन आली. सुरुवातीला वैयक्तिक मत म्हणून मांडलेली ही भूमिका लवकरच ओशाळ मीडियावर गाजू लागली. अनेक अभिनेते, दिग्दर्शक आणि तांत्रिक कर्मचाऱ्यांनी सेटवर ठरलेल्या आणि संतुलित कामाच्या तासांची गरज असल्याचं सांगितलं. अनेकांचं मत होतं की कामाचे तास कमी असायलाच हवेत. त्यावर आता आशुतोष राणा यांनी दीपिकाच्या या मागणीवर आपलं मत व्यक्त केलंय..ज्येष्ठ अभिनेते आशुतोष राणा यांनीही दीपिकाच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे. एका प्रकाशनाला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत त्यांनी आठ तासांच्या वर्क फॉर्म्युलाचं समर्थन केलं. आठ तासांपेक्षा अधिक काम का करू नये, याबाबत बोलताना राणा म्हणाले,, “माझ्या मते सर्जनशील काम आठ तासांपलीकडे जाऊ नये. जर सर्वोत्तम परिणाम अपेक्षित असतील, तर हे समजून घेणे अत्यावश्यक आहे. आठ तासांचा कालावधी पुरेसा असतो आणि काम त्या वेळेत पूर्ण होऊ शकते. प्री-प्रोडक्शन मजबूत असेल, सर्व गोष्टी व्यवस्थित ठरलेल्या असतील आणि काय शूट करायचे आहे याची स्पष्टता असेल, तर आठ तासांतही उत्कृष्ट काम करता येते.”.ते पुढे म्हणाले की, दीर्घकाळ काम केल्यास त्याचा थेट परिणाम अभिनयावर होतो, कारण ऊर्जा ही मर्यादित असते. राणा म्हणाले, “आठ तासांपेक्षा जास्त वेळ काम केल्यास कामाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होतो. हे संपूर्ण गणित ऊर्जा आणि क्षमतेचे आहे. प्रत्येक व्यक्तीकडे वीस तास काम करून उर्वरित चार तासांत स्वतःला पुन्हा ताजेतवाने करण्याची क्षमता नसते. एखाद-दोन दिवस थोडे अधिक काम करणे ठीक असू शकते, पण तेच जर सवय बनले, तर कामाच्या सादरीकरणावर परिणाम होणारच. म्हणूनच आठ तासांच्या वेळेचे योग्य नियोजन आणि व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे.”.तयारीचे महत्त्व अधोरेखित करताना राणा यांनी सांगितले की अनेकदा गरज नसतानाही केवळ नियोजनाच्या अभावामुळे कामाचे तास वाढतात. ते म्हणाले, “स्क्रिप्ट, सीन ब्लॉकिंग आणि नियोजनासंबंधी सर्व चर्चा कार्यालयातच व्हायला हव्यात. सेटवर पोहोचल्यानंतर ‘हा सीन तर होता नाही, तो बदलूया’ असे म्हणणे योग्य नाही. जहाजाचा कॅप्टन जर स्पष्ट असेल, तर आठ तासांपेक्षा जास्त काम करण्याची गरजच भासत नाही.”.खऱ्या अर्थाने सत्ता बदलणार! आजीच्या नाकावर टिच्चून भावनाच्या हातात येणार घराच्या चाव्या; प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.