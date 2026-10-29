हळदीचा रंग अंगावरून उतरेलही पण... अश्विनी महांगडेने शेअर केले हळदीचे खास फोटो; मुंबई- पुणे नाही इथे पार पडलं लग्न

छोट्या पडद्यावरून प्रेक्षकांच्या मनात घर करणारी लोकप्रिय अभिनेत्री अश्विनी महांगडे कायम प्रेक्षकांमध्ये चर्चेत असते. 'आई कुठे काय करते' मधून घराघरात पोहोचलेली अश्विनी नुकतीच लग्नबंधनात अडकली आहे. तिने अभिनेता आणि कुस्तीपटू भूषण शिवतारे याच्यासोबत लग्नगाठ बांधलीये. मोठ्या थाटामाटात हा सोहळा पार पडला. त्यांनी सोशल मीडियावर हे फोटो शेअर करत चाहत्यांना आश्चर्याचा धक्का दिला होता. या सोहळ्याला त्यांचे जवळचे नातेवाईक आणि मित्रमैत्रिणी हजर होते. आता अभिनेत्रीने तिचे इतर सोहळ्याचे फोटो शेअर केलेत. सोबतच एक भावुक मेसेज देखील दिलाय. .तिने तिचे हळदी सोहळ्याचे फोटो शेअर केलेत. या सोहळ्यासाठी अश्विनीने पिवळ्या रंगाची सुंदर साडी परिधान केली होती; तर भूषणने क्रीम रंगाच्या कुर्त्या-पायजम्यामध्ये खास लूक केला होता. त्यांच्या मुंडावळ्यांची देखील चाहत्यांमध्ये चर्चा आहे. अश्विनीने हे फोटो शेअर करत लिहिलं, 'हळद… प्रेमाची आणि आदराची.. लग्नातील हळद म्हणजे केवळ अंगाला लावली जाणारी हळद नसते, तर ती आपल्या माणसांच्या प्रेमाचा, आशीर्वादाचा आणि आनंदाचा सोहळा असतो. प्रत्येक विधीमागे एक भावना असते, प्रत्येक स्पर्शामागे आशीर्वाद असतो आणि प्रत्येक नात्यात प्रेमासोबतच आदरही असतो. कारण शेवटी लग्न सुंदर होतं ते त्या सोहळ्यात सहभागी झालेल्या माणसांच्या प्रेमाने! हळदीचे रंग अंगावरून उतरतीलही, पण या दिवसाने दिलेल्या प्रेमाच्या आठवणी आयुष्यभर मनात कायम राहतील.'.अश्विनी आणि भूषण यांनी या लग्नसोहळ्यासाठी पुणे, कर्जत किंवा लोणावळ्याची निवड न करता पांचगणीची निवड केली होती. पाचगणी येथील एका निसर्गरम्य रिसॉर्टमध्ये हा सोहळा पार पडला. त्यांच्या फोटोंवर चाहते सध्या शुभेच्छांचा वर्षाव करत आहेत. .फक्त दीड हजार... लीना भागवतांच्या व्हिडिओनंतर केतकी- रोहनने थेट मेसेजच वाचले; काही गोष्टी त्यांनी मुद्दाम लपवून....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.