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अमेरिकेतील अश्विनी भावेंचं घर पाहिलंत का? बागेत पिकवतात ताज्या भाज्या, मराठी कलाकारांचीही भेट

ASHWINI BHAVE AMERICA HOME GARDEN: ९०च्या दशकातील लोकप्रिय अभिनेत्री अश्विनी भावे सध्या अमेरिकेत वास्तव्यास आहेत. परदेशात राहूनही त्यांनी मराठी कलाकारांशी असलेलं आपुलकीचं नातं कायम जपलं आहे.
ASHWINI BHAVE AMERICA HOME GARDEN

ASHWINI BHAVE AMERICA HOME GARDEN

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

ASHWINI BHAVE SWEET TOMATO GARDEN: ९० च्या दशकातील प्रसिद्ध अभिनेत्री म्हणजे अश्विनी भावे. त्यांनी आपल्या अभिनयाच्या जोरावर मराठीसह हिंदी सिनेसृष्टीत सुद्धा स्वत:ची ओळख निर्माण केलीय. आजही त्या प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहे. सध्या त्या अमेरिकेत वास्तव्यास आहेत. त्या कामानिमित्त भारतात येत असतात, परंतु अमेरिकेत राहूनही त्यांचं मराठी कलाकारांची घट्ट नात आहे. दरम्यान अशातच काही दिवसांपूर्वी अश्विनी भावेंच्या अमेरिकेतील घरी काही मराठी कलाकार गेले होते.

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