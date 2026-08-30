अमेरिकेतील अश्विनी भावेंचं घर पाहिलंत का? बागेत पिकवतात ताज्या भाज्या, मराठी कलाकारांचीही भेट

ASHWINI BHAVE SWEET TOMATO GARDEN: ९० च्या दशकातील प्रसिद्ध अभिनेत्री म्हणजे अश्विनी भावे. त्यांनी आपल्या अभिनयाच्या जोरावर मराठीसह हिंदी सिनेसृष्टीत सुद्धा स्वत:ची ओळख निर्माण केलीय. आजही त्या प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहे. सध्या त्या अमेरिकेत वास्तव्यास आहेत. त्या कामानिमित्त भारतात येत असतात, परंतु अमेरिकेत राहूनही त्यांचं मराठी कलाकारांची घट्ट नात आहे. दरम्यान अशातच काही दिवसांपूर्वी अश्विनी भावेंच्या अमेरिकेतील घरी काही मराठी कलाकार गेले होते. . 'असेन मी नसेन मी' या नाटकाची टीम अश्विनी भावेंच्या घरी गेली होती. यावेळी त्यांनी त्याच्या घराजवळ फुलवलेली बाग पाहिली. ज्येष्ठ अभिनेत्री नीना कुलकर्णी यांना अश्विनी भावेनी तयार केलेलं ‘The Green Door’ पाहायचं होतं. अश्विनी यांनी एक छान व्हिडिओ शेअर करत त्यांची बाग दाखवली. अमृता सुभाष, नीना कुलकर्णी आणि संपूर्ण टीमला बागेत नेलं. बागेतील, टोमॅटो, फळभाज्या, काकडी, सगळं दाखवलं. यावेळी मैत्रिणी घरी आल्याचा आनंदही त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत होता. दरम्यान त्यांच्या भाज्यांची बाग पाहून चाहत्यांनी सुद्धा त्यांचं कौतूक केलय. .व्हिडिओ शेअर करत त्या म्हणाल्या की, 'माझ्या मैत्रिणी माझ्या घरी येणार आहे. शुभांगी गोखले, नीना कुलकर्णी, अमृता सुभाष 'असेन मी नसेन मी' या नाटकाची टीम माझ्या घरी डीनरसाठी येणार आहे. जेव्हा आपली माणसं घरी येतात. तेव्हा खूप आनंद होतो.'.'खरंतर कोणी मला सांगतं की मला तुझं गार्डन पहायचं आहे, तेव्हा तर मला प्रचंड आप्रुप वाटतं. कारणं सगळे माझ्या गार्डनवर खूप प्रेम करतात. मला त्याचं समाधान वाटतं. आज नीना ताईंना Green Door पहायचं होतं. तिला माझ्या बागेत फिरताना आनंद वाटेल अशी अशा करते' असं म्हणत त्यांनी व्हिडिओ शेअर केला. .त्यानंतर नीना कुलकर्णी, अमृता सुभाष यांनी स्वीट टोमॅटोचा आनंद घेतला. यावेळी त्यांनी टोमॅटी खूप भारी असल्याचं म्हणत कौतूक केलय. दरम्यान अश्विनी भावेचा व्हिडिओ पाहून नेटकऱ्यांनी सुद्धा त्यांचं कौतूक केलय. परदेशात राहून भारतीय संस्कृती परंपरा जपल्याचा आनंद व्यक्त केलाय. .'सलमानने मला शिवी दिली, हाणामारीही झाली'; सुभाष घईंनी सांगितला पार्टीतला किस्सा, म्हणाले...'सलीम खान यांना मध्यस्थी करावी लागली'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.