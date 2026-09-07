परदेशात राहूनही जोडली मराठीशी नाळ!अमेरिकेत अश्विनी भावेंचा मराठमोळा अंदाज; हातात ढोल-ताशा घेत केलं वादन! Viral Video

ASHWINI BHAVE GANESHOTSAV CELEBRATION IN CALIFORNIA: मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री अश्विनी भावे यांनी मराठीसह हिंदी सिनेसृष्टीत त्यांनी आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. अशी ही बनवाबनवी, हीना, वजीर यासारख्या सिनेमांमध्ये त्यांनी आपल्या हटके अभिनयातून लोकांच्या मनात स्थान निर्माण केलं. परंतु लग्नानंतर अश्विनी भावे अमेरिकेत स्थायिक झाल्यात. अशातच त्यांनी त्यांच्या सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे. .गेल्या काही वर्षांत अनेक सेलिब्रिटी परदेशात स्थायिक झालेत. परंतु तिथं जाऊन अनेकांनी मराठी परंपरा जपल्या आहे. आता गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर तिकडच्या नागरिकांना ढोल-ताशा वादनाचं प्रशिक्षण देण्यात आलं. दरम्यान या उपक्रमात अश्विनी भावे सुद्धा सहभागी होत ढोल वाजवण्याचा आनंद घेतला. सध्या त्यांचा ढोल वादनाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .व्हिडिओ शेअर करत अश्विनी भावे म्हणाल्या की, 'मी वर्षांच्या सुरुवातीला म्हटलं होतं की, मी दर तीन महिन्यांनी नवीन काहीतरी शिकण्याचा प्रयत्न करणार आहे. आज मला नवीन शिकण्याची संधी मिळाली आहे. आता मी ढोल - ताशा वाजवायला शिकणार आहे. मला पुण्याच्या मिरवणुकींचे व्हिडिओ पाहून दरवेळी वाटायचं की, आपली ही संधी हुकली, परंतु आता ती मला कॅलिफोर्नियामध्ये मिळालीय. मला स्पार्टन्स ढोला-ताशा पथकाकडून आमंत्रण आलय. आता बघूयात मला जमतंय का?''MMBA स्पार्टन्स' या ग्रुपने मला संधी दिल्याबद्दल मनापासून आभार मानते. मला जमेल की, नाही शंका आहे. परंतु मी प्रयत्न करणार आहे. गणपती बाप्पा मोरया' असं त्यांनी व्हिडिओमध्ये मध्ये म्हटलय. .दरम्यान अनेकांनी त्यांच्या या उत्साहाचं कौतूक केलं असून परदेशात राहूनही मराठी परंपरा जपत असल्याचा आनंद व्यक्त केलाय. अनेकांनी कमेंट करत 'संस्कृती जपल्याचं पाहून छान वाटलं' असं म्हटलय, तर अनेकांनी वादनाचं कौतूक 'खूप छान मॅडम' अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .बापरे! राणादाने घटवलं तब्बल २५ किलो वजन, व्यायामाबद्दल बोलताना हार्दिक जोशी म्हणाला....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.