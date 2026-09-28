अमेरिकेत अश्विनी भावेंच्या घरी पोहोचला बॉलिवूडचा ‘हा’ अभिनेता, जंगी स्वागत, एकत्र जेवण अन्...

ASHWINI BHAVE WELCOMES ANUPAM KHER AT HER SAN FRANCISCO HOME: मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री अश्विनी भावे यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये हिंदी-मराठी सिनेसृष्टीत स्वत:ची ओळख निर्माण केलीय. लिंबू कलरची साडी हा डायलॉग आठवला की, त्यांचं चित्र डोळ्यासमोर उभं राहतं. अश्विनी भावे यांनी मराठीसह हिंदीमध्येही आपल्या अभिनयाच्या छाप पाडली. ९० च्या दशकामध्ये आघाडीच्या अभिनेत्रीपैकी त्या एक होत्या. सध्या त्या अमेरिकेत वास्तव्याला आहे. काही कामानिमित्त किंवा कोणत्या प्रोजेक्टनिमित्त त्या भारतात येत असतात. परंतु अमेरिकेत राहून त्या मराठी परंपरा जपताना पहायला मिळतात. अनेक सेलिब्रिटी त्यांच्या घरी भेट द्यायला जात असतात. .काही दिवसांपूर्वी अमृता सुभाष, नीना कुलकर्णी या खास त्यांची शेती पाहण्यासाठी घरी गेल्या होत्या. तेव्हा देखील अश्विनी भावे यांनी व्हिडिओ शेअर करत 'आपली माणसं आली की, आनंद होतो' अशी पोस्ट केली होती. दरम्यान अशातच आता बॉलीवूडचे प्रसिद्ध अभिनेते अनुपम खेरे यांनी सुद्धा अश्विनी भावेंच्या घरी भेट दिली. .अश्विनी भावे यांनी अनुपम खेर यांच्यासोबतचा फोटो शेअर केलाय. तसंच कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'सॅन फ्रान्सिस्कोमधील आमच्या घरी 'जाने पहचाने अनजाने'ची संपूर्ण टीम आणि अनुपम खेर हे आले होते. . त्यांचं स्वागत करणं, लंच देणं हे आमच्यासाठी अतिशय आनंददायी अनुभव होता.'.पुढे त्यांनी असही म्हटलं की, 'जेव्हा मी अनुपम यांच्यासोबत काम करायचे तेव्हा मला त्यांची एक गोष्ट फार आवडायची, ती म्हणजे ते वेगवेगळ्या भूमिका करण्यास प्राधान्य द्यायचे. सिनेमा, नाटक, टीव्ही सगळ्या गोष्टीत ते नवीन शिक्षणाकडे प्राधान्य द्यायचे. त्यांची ही गोष्ट सगळ्यांसाठी खूप प्रेरणादायी आहे. अशा व्यक्तीसोबत एकत्र लंच, गप्पा, मनमोकळं हसणं, एकत्र निवांत वेळ घालवणं खरंच खूप भारी असतं. या भेटीदरम्यान खूप एन्जॉय करता आलं याचा मला आनंद आहे.' असं त्यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हटलय. सध्या त्यांची पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होतेय. .दरम्यान अनेकांनी कमेंट करत अश्विनी भावेंचं कौतूक केलय. अनेकांना त्यांचा साधेपणा प्रचंड आवडला आहे. एका नेटकऱ्यांनी कमेंट करत लिहलं की, 'परदेशात राहूनही भारतीय लोकांबद्दल आपुलकी जपली खरंच खूप कौतूकास्पद आहे.' तर दुसऱ्या एकाने म्हटलं की, 'मॅडम तुमचा साधेपणा नेहमीच सर्वांना भावतो.' अशा कमेंट्स येताना पहायला मिळत होत्या. .'अंबा येडू दोघी बहिणी…’ ऐश्वर्या नारकरांसोबत लेकीचाही ठसकेबाज डान्स! VIDEO VIRAL.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.