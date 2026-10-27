'पारंपारिक कपड्यांमधून अश्लिलपणा काय दाखवता?' तारिणी फेम अभिनेत्री झाली ट्रोल, पैठणीचा बोल्ड ड्रेस घालणं पडलं महागात

ASHWINI GORLE PAITHANI DRESS VIRAL VIDEO: मनोरंजनविश्वात सेलिब्रेटींनी केलेली स्टाईल, फॅशन चाहत्यांना प्रचंड आवडत असते. अनेक वेळा कलाकरांना चाहते कॉपी सुद्धा करतात. त्यांचा फॅशन सेन्स, कपडे घालण्याची पद्धत किंवा एखादा नवीन डिझाइन केलेला ड्रेस सगळं चाहत्यांना आवडत असतं. परंतु कधी-कधी कलाकारांचे कपडे असे असतात की, त्यांना ट्रोलिंगचा सुद्धा सामना करावा लागतो. अशाच तारिणी मालिकेतील अभिनेत्री अश्विनी गोरले हिला तिच्या कपड्यावरून ट्रोल करण्यात आलय. अनेकांनी तिच्या लूकवर नाराजी सुद्धा व्यक्त केली. .अभिनेत्री अश्विनी गोरले ही तारिणी मालिकेत काव्याची भूमिका साकारतेय. तिच्या पात्राला प्रेक्षकांचं भरभरून प्रेम मिळतं. परंतु सध्या ती तिच्या लूकमुळे चर्चेत आलीय. तिने घातलेल्या कपड्यांमुळे तिला ट्रोल करण्यात येतय. 'झी मराठी अवॉर्ड्स'मध्ये तिने पैठणी साडीपासून बनवलेला ड्रेस घातला होता. परंतु तिचा पैठणीच्या ड्रेसमधील बोल्ड लूक पाहून अनेकांनी तिला ट्रोल केलं. काही लोकांनी तर तिच्या लूकवर संपात व्यक्त केलाय. .एकाने कमेंट करत लिहलं की, 'पैठणी हा पारंपारिक पोशाख आहे. त्याची तुम्ही वाट लावली' तर दुसऱ्यांनी लिहलं की, 'बाई तु पैठणी साडी नेसली नसतीस तरी बरं झालं असतं. असला अश्लिलपणा तरी करायचा नव्हता' तर अनेकांनी 'अरे यामुळेच मराठी संस्कृती जगाच्या पाठी मागे आहे, पैठणी सारख्या साडीचा असा अपमान होत आहे....' असं म्हटलय. सध्या सोशल मीडियावर तिचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .आधी टायगर श्रॉफ, आता प्रसिद्ध सिंगर निशाण्यावर? घराबाहेर फायरिंग, CCTV फुटेज समोर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.