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'पारंपारिक कपड्यांमधून अश्लिलपणा काय दाखवता?' तारिणी फेम अभिनेत्री झाली ट्रोल, पैठणीचा बोल्ड ड्रेस घालणं पडलं महागात

ASHWINI GORLE TROLLED FOR BOLD PAITHANI DRESS:‘तारिणी’ मालिकेतील अभिनेत्री सध्या तिच्या लूकमुळे चर्चेत आहे. झी मराठी अवॉर्ड्समध्ये तिने पैठणीपासून बनवलेला बोल्ड ड्रेस परिधान केला होता.
ASHWINI GORLE TROLLED FOR BOLD PAITHANI DRESS

ASHWINI GORLE TROLLED FOR BOLD PAITHANI DRESS

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

ASHWINI GORLE PAITHANI DRESS VIRAL VIDEO: मनोरंजनविश्वात सेलिब्रेटींनी केलेली स्टाईल, फॅशन चाहत्यांना प्रचंड आवडत असते. अनेक वेळा कलाकरांना चाहते कॉपी सुद्धा करतात. त्यांचा फॅशन सेन्स, कपडे घालण्याची पद्धत किंवा एखादा नवीन डिझाइन केलेला ड्रेस सगळं चाहत्यांना आवडत असतं. परंतु कधी-कधी कलाकारांचे कपडे असे असतात की, त्यांना ट्रोलिंगचा सुद्धा सामना करावा लागतो. अशाच तारिणी मालिकेतील अभिनेत्री अश्विनी गोरले हिला तिच्या कपड्यावरून ट्रोल करण्यात आलय. अनेकांनी तिच्या लूकवर नाराजी सुद्धा व्यक्त केली.

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