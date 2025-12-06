Premier

प्राजक्ता- शंभुराजने नंदीवरून रिसेप्शनला घेतलेली एंट्री मुळीच चुकीची नव्हती... ज्योतिषांनीच सांगितलं कारण; म्हणाले- शास्त्रानुसार...

Prajakta Gaikwad Wedding Reception Entry: लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाड हिने लग्नाच्या रिसेप्शनला नंदीवरून एंट्री घेतली. त्यामुळे ती ट्रोल झाली होती. आता ज्योतिषांनी ती चुकीची नसल्याचं सांगितलं आहे.
सध्या मराठी सिनेसृष्टीत लगीनसराई सुरू आहे. गेल्या काही दिवसात अनेक कलाकार लग्नाच्या बेडीत अडकलेत. यात लोकप्रिय अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाड देखील काही दिवसांपूर्वीच लग्नबंधनात अडकली. तिने शंभूराज खुटवडसोबत विवाह केला. त्यांच्या लग्नाचे फोटो आणि व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल झाले. मात्र त्यांच्या रिसेप्शनच्या एन्ट्रीने सगळे अवाक झालेले. प्राजक्ता आणि शंभूराजने नंदीवरून एंट्री घेतली होती. नंदीच्या पुढ्यात भगवान शंकर त्यांच्या गणांसह नाचताना दिसले. त्यामुळे त्यांना ट्रोलही करण्यात आलं. आता प्रसिद्ध ज्योतिषाने ही एंट्री चुकीची नव्हती असं म्हंटल आहे.

