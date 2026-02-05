Premier

तुम्ही काय निवडाल वेदना की मृत्यू? दिलीप प्रभावळकर, रोहिणी हट्टंगडी यांचा ‘आता वेळ झाली’ OTT वर प्रदर्शित

ATA VEL ZALI OTT RELEASE: ‘आता वेळ झाली’ – आयुष्याच्या शेवटच्या क्षणांवर मोकळेपणाने संवाद सुरू करणारा मराठी चित्रपट ओटीटीवर प्रदर्शित झालाय.
Payal Naik
आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यावर माणूस नेमकं काय निवडतो? वेदना की सन्मान? नातेसंबंध की स्वतःचा निर्णय घेण्याचा हक्क? या सगळ्या प्रश्नांचा अतिशय संवेदनशील आणि हृदयाला भिडणारा वेध घेणारा मराठी चित्रपट ‘आता वेळ झाली’ येत्या ६ फेब्रुवारी रोजी अल्ट्रा झकास ओटीटीवर प्रीमियरसाठी तयार आहे.

Dilip Prabhavalkar

