Entertainment News : हिंदी सिनेसृष्टीतील दिग्गज कलाकार रणवीर सिंग, बॉबी देओल आणि दक्षिणेतील लोकप्रिय अभिनेत्री श्रीलीला एका भव्य जाहिरात चित्रपटासाठी एकत्र आले आहेत. या जाहिरातीचे दिग्दर्शन 'जवान' चित्रपटानंतर चर्चेत असलेल्या दिग्दर्शक अॅटली यांनी केले आहे. विशेष म्हणजे, या जाहिरात मोहिमेचा अंदाजे १५० कोटी रुपयांचा खर्च असल्याची चर्चा सध्या जोरात आहे. .त्यामुळे हा भारतातील सर्वात महागडा जाहिरात चित्रपट ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ही जाहिरात 'चिंग्ज देसी चायनीज' ब्रँडसाठी तयार केली जात आहे. या ब्रँडने यापूर्वीही रणवीर सिंगसोबत हटके, विनोदी आणि ॲक्शनने भरलेले अनेक जाहिरात चित्रपट सादर केले आहेत..यंदाचा प्रकल्प या सर्वांपेक्षा अधिक भव्य आणि तांत्रिकदृष्ट्या अत्याधुनिक ठरणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. चित्रिकरणासाठी आलिशान सेट्स, विस्तृत व्हीएफएक्स तंत्रज्ञान आणि विविध ठिकाणी शूटिंग होणार आहे. या जाहिरातीचा स्केल इतका मोठा आहे की, तो एखाद्या बॉलिवूड ब्लॉकबस्टर चित्रपटाशी तुलना करण्याजोगा ठरत आहे. .एका माहितीनुसार, "रणवीर सिंग, बॉबी देओल आणि श्रीलीला यांचा समावेश असलेली आणि अॅटली दिग्दर्शित ही जाहिरात सुमारे १५० कोटी रुपयांच्या खर्चात तयार केली जात आहे. त्यामुळे ती आतापर्यंतची सर्वात मोठी आणि महागडी जाहिरात मोहिम ठरणार आहे." .रणवीर, बॉबी आणि श्रीलीलाची ही तिहेरी जोडी आणि अॅटलीचे दिग्दर्शन यामुळे ही जाहिरात केवळ ब्रँड प्रमोशनपुरती मर्यादित न राहता, एक भव्य सिनेमॅटिक अनुभव ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..मुलगा झाला हो ! ऐन दिवाळीत राघव - परिणितीने दिली आनंदाची बातमी.