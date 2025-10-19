Premier

बाबो 150 कोटींची जाहिरात ! अ‍ॅटलीच्या दिग्दर्शनाखाली रणवीर सिंग, श्रीलीला आणि बॉबी देओल एकत्र

Director Atlee Huge Budget Ad Film : दिग्दर्शक अ‍ॅटली तब्बल 150 कोटी रुपयांचं बजेट असलेली जाहिरात बनवतोय. जाणून घेऊया या प्रोजेक्टविषयी.
Entertainment News : हिंदी सिनेसृष्टीतील दिग्गज कलाकार रणवीर सिंग, बॉबी देओल आणि दक्षिणेतील लोकप्रिय अभिनेत्री श्रीलीला एका भव्य जाहिरात चित्रपटासाठी एकत्र आले आहेत. या जाहिरातीचे दिग्दर्शन ‘जवान’ चित्रपटानंतर चर्चेत असलेल्या दिग्दर्शक अ‍ॅटली यांनी केले आहे. विशेष म्हणजे, या जाहिरात मोहिमेचा अंदाजे १५० कोटी रुपयांचा खर्च असल्याची चर्चा सध्या जोरात आहे.

