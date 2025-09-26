Premier

आलाय 'टीजर' व्हा 'हजर'..!! ‘वेल डन आई’ची प्रेक्षकांना उत्सुकता; विशाखा सुभेदार दिसणार हटके भूमिकेत

Vishakha Subhedar Upcoming Movie: या अगोदर कधीही न पाहिलेल्या 'फ्रेश' आणि 'घरंदाज' कॉमेडीचा चटकदार तडका असलेल्या 'Well Done आई..!' सिनेमाचा टीझर प्रदर्शित झालाय.
well done aai

well done aai

esakal

Payal Naik
Updated on

मराठी सिनेसृष्टीत ‘वेल डन आई’ हा नवा चित्रपट प्रेक्षकांसमोर येण्यासाठी सज्ज झाला आहे. आधुनिक काळातील आईची कहाणी सांगणारा हा चित्रपट ३१ ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्रभर प्रदर्शित होणार असून, नुकताच या चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Entertainment news
vishakha subhedar
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com