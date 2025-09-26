आलाय 'टीजर' व्हा 'हजर'..!! ‘वेल डन आई’ची प्रेक्षकांना उत्सुकता; विशाखा सुभेदार दिसणार हटके भूमिकेत

मराठी सिनेसृष्टीत ‘वेल डन आई’ हा नवा चित्रपट प्रेक्षकांसमोर येण्यासाठी सज्ज झाला आहे. आधुनिक काळातील आईची कहाणी सांगणारा हा चित्रपट ३१ ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्रभर प्रदर्शित होणार असून, नुकताच या चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित करण्यात आला आहे. .निर्माते सुधीर पाटील यांनी दीपाली प्रॉडक्शन या बॅनरखाली चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. लेखन-दिग्दर्शन शंकर अर्चना बापू धुलगुडे यांचे असून, कथा, पटकथा आणि संवाद संदीप गचांडे व शंकर धुलगुडे यांनी लिहिले आहेत. टीझरमधून एका आईचा ठाम प्लॅन दाखवण्यात आला आहे, ज्यामुळे कथानकाबद्दल उत्सुकता निर्माण झाली आहे. आईच्या आत्मविश्वासामुळे मुलाचाही आत्मविश्वास वाढतो, तर वडिलांचे वेगळे कॅरेक्टर कथानकाला वेगळा रंग देणार असल्याचे संकेत टीझरमध्ये दिसतात. .या चित्रपटात विशाखा सुभेदार मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. तिच्यासोबत विजय निकम, जयवंत वाडकर, आयुष पाटील, सिमरन खेडकर, बीना सिद्धार्थ, तन्वी धुरी, विपुल खंडाळे यांच्यासह अनेक कलाकार भूमिका साकारणार आहेत. चित्रपटाचे वितरण सिनेपोलिस करणार आहे. आईच्या नात्याला आधुनिक दृष्टिकोनातून सादर करणाऱ्या ‘वेल डन आई’ या चित्रपटाच्या टीझरमुळे उत्सुकता निर्माण झाली असून, ३१ ऑक्टोबर रोजी हा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे..मला एकटं सोडा... सतत पाठलाग करणाऱ्या पापाराझींवर चिडली आमिर खानची गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रॅट .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.