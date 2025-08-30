"लॉजिक किधर है ?" तेजश्री-सुबोधच्या मालिकेचा तो प्रोमो व्हायरल होताच प्रेक्षकांनी दाखवली चूक; म्हणाले..

Marathi Entertainment News : झी मराठीवरील तेजश्री प्रधान आणि सुबोध भावे यांची मुख्य भूमिका असलेली मालिका वीण दोघातली तुटेना सतत चर्चेत आहे. मालिकेतील ट्विस्ट आणि टर्न्स प्रेक्षकांना आकर्षित करत आहेत. त्यातच आता मालिकेत नवीन ट्विस्ट येणार आहे ज्याचा प्रोमो पाहून प्रेक्षकांनी टीका केली आहे. .मालिकेत स्वानंदीच्या भावाचं आणि समरच्या बहिणीचं एकमेकांवर प्रेम असतं हे उघड होणार आहे. त्यांचं लग्न जुळावे म्हणून हे दोघं भेटणार आहे. रोहनची नंदू ताई येणार असल्याचं समरला माहित आहे तर अधिराच्या पिंट्या दादाला भेटायला जायचं आहे हे स्वानंदीला माहित असतं. पण त्यांची भेट कशी होणार यात मालिकेचा ट्विस्ट दडला आहे. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळाला की, स्वानंदी समरच्या बंगल्यात येते. तेव्हा रोहन अधिराची भेट स्वानंदीशी करून देतो तर तितक्यात समर बाहेर येतो तेव्हा अधिरा समरची भेट पिंट्या दादा म्हणून करून देते आणि समर स्वानंदी एकमेकांना बघून चकित होतात. काही वेळाने समर स्वानंदीला बाहेर घेऊन जातो आणि आपल्यातील भांडणाचा राग त्यांच्यावर काढायचा नाही असं बजावतो. त्याला स्वानंदीही संमती देते. .पण मालिकेचा प्रोमो बघून एका प्रेक्षकाने त्यातील चूक दाखवली. "कॅरॅक्टर्स मंद किंवा मुर्ख असतील तरच कथा फुलवता येते असा समज झालाय का?ज्या बंगल्याच्या गेटवर जी 'मला समर राजवाडे यांना भेटायचेच आहे' असा आकांडतांडव करत होती त्याच बंगल्यात भावाच्या प्रेयसीच्या कुटूंबाला भेटायला येतांना या नंदूताईला काहीच शंका आली नाही? अधीराचे आडनाव राजवाडे आहे हे देखील तीला अजून माहीत नाही? इंटरनेटच्या जमान्यात होणाऱ्या वहिनीच्या घरी कोण कोण आहेत व ते काय करतात हे शोधणे एवढे सुचले नाही? याला मंद म्हणायचं की आणखीन काही हे तुम्हीच ठरवा. माझा मेंदू चालेनासा झालाय.ता.क.- नंदूताईचं सोडा. दोन वर्ष एका मुलीवर प्रेम करणाऱ्या व त्या मुलीशी लग्न करू इच्छिणाऱ्या तीच्या भावाला देखील अधीराचे घर माहीत नव्हते. तो GPS बघून सांगतो हेच तीचे घर! एकंदरीत मालिकेत कुणाचंच खरं नाहिये. आपलं असायचा प्रश्नच नाहीये." असा प्रश्न एकाने विचारला आहे..तर काहींनी "श्रीमंत लोक आता आमच्या सारख्या गरिबान चीं नावे चोरायला लागले.वाटते ..","पिंट्या दादा नंदू ताईचिंटू मक्या सम्याधूमकेतूया आणि अशा अजून टोपण नावांनी मोठ्या माणसांना चारचौघांत Casually हाक मारतात. घरात ठीक आहे. बाहेर odd वाटते." अशा कमेंट्स केल्या आहेत..अधिरा आणि रोहनच लग्न ठरणार का ? या प्रश्नांची उत्तर मिळवण्यासाठी पाहत राहा वीण दोघातली तुटेना सोमवार ते शनिवार संध्याकाळी 7:30 वाजता फक्त झी मराठीवर..एकेकाळी ट्रेनमध्ये पेन विकून फक्त 150 रुपये कमवायचा अभिनेता; आता मुंबईत स्वतःची आहेत चार घरं !.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.