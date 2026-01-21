दिग्पाल लांजेकर दिग्दर्शित रणपति शिवराय स्वारी आग्रा सिनेमाचा ट्रेलर प्रदर्शित ! प्रेक्षक कसा वाटला ? घ्या जाणून

Marathi Entertainment News : दिग्पाल लांजेकर यांच्या शिवराज अष्टकमधील बहुप्रतीक्षित सिनेमा रणपति शिवराय स्वारी आग्रा सिनेमाची घोषणा काही महिन्यांपूर्वी करण्यात आली. 30 जानेवारी 2026 ला हा सिनेमा रिलीज होतोय. या सिनेमाचा ट्रेलर नुकताच सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आला. गेले अनेक दिवस प्रेक्षक या सिनेमाच्या ट्रेलरची वाट पाहत होते. .छत्रपती शिवराय केवळ धैर्य आणि नेतृत्वामुळे नव्हे, तर त्यांच्या तल्लख बुद्धिमत्ता, अद्वितीय रणनीती आणि विचारसरणी यामुळे सदैव आपल्या स्मरणात आहेत. असामान्य नियोजन कौशल्याच्या जोरावर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अनेक मोठमोठ्या शत्रूंना धूळ चारली..औरंगजेबासारख्या शत्रूला छत्रपती शिवाजी महाराज पुरून उरले. शिवाजी महाराजांची आग्रा भेट ही एक जोखमीची घटना होती. पण या भेटीतून त्यांच्या कणखर नेतृत्वाची खरी झलक दिसली. हा सगळा शौर्याचा इतिहास पुन्हा एकदा जिवंत झाला, निमित्त होते…‘रणपति शिवराय स्वारी आग्रा’ या भव्य चित्रपटाच्या ट्रेलर अनावरण सोहळ्याचे. शिववंदना, शिवशाहिरांकडून सादर झालेल्या दमदार पोवाडा सादरीकरणाने हा ट्रेलर अनावरण सोहळा रंगला. .औरंगजेबासारखा अत्यंत दगाबाज, कपटी बादशहा, सर्वत्र कडेकोट पहारा आणि आजूबाजूला निराशेचा अंधार अशा मोठ्या बिकट अवस्थेत शिवाजी महाराजांची आग्रा भेट झाली होती. माणसांची उत्तम पारख असणारे, दूरदृष्टी व राजकीय जाण असणाऱ्या महाराजांनी या सगळ्या गोष्टी कशा हाताळल्या आणि ही स्वारी कशी यशस्वी केली याची झलक या ट्रेलर मध्ये पहायला मिळते आहे. पॅनोरमा स्टुडिओज, मुगाफी निर्मित आणि दिग्पाल लांजेकर लिखित-दिग्दर्शित ‘रणपति शिवराय स्वारी आग्रा’ ३० जानेवारीला प्रेक्षक भेटीला येणार आहे. .पण प्रेक्षकांनी या ट्रेलरवर संमिश्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. "ट्रेलर खूप मोठा झाला आणि महाराजांचा जो आवाज आहे तो तुम्ही real व जरा कणखर ठेवला असता तर खूप भारी वाटलं असत... असं वाटाय कि आवाज वरतून लावलाय..","अभिजीतच्या आवाजाचं डबिंग दुसऱ्या कुणी केलंय का ?","आवाज नाही शोभत","छत्रपतींना यात वाढीव दाखवल आहे. त्यांनी आग्र्यात औरंगजेब च्या तख्त वर कोणाला मारलेले नाही","चुकीचं कास्टिंग केलं आहे. AI चा अतिवापर करण्यात आला आहे.","चिन्मय मांडलेकर ह्यांची कमी भासणार..","जबरदस्त सिनेमा नक्की बघणार","ट्रेलर खुप छान आहे मराठी industry ला support करा","जबरदस्त जय शिवाजी जय भवानी" अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत. .मृणाल कुलकर्णी, अभिजीत श्वेतचंद्र, समीर धर्माधिकारी, अजय पूरकर, दिग्पाल लांजेकर, स्मिता शेवाळे, पुनीत इस्सार, विराजस कुलकर्णी, प्रसन्न केतकर, निखिल राऊत, योगेश सोमण, अक्षय वाघमारे, बिपीन सुर्वे, ऋषी सक्सेना, नुपूर दैठणकर, सचिन देशपांडे, अमिषा ठाकूर, अभिलाष चौधरी, अयन कर्णे, अमित देशमुख, अभ्यंग कुवळेकर, ज्ञानेश वाडेकर, आशुतोष वाडेकर, भूषण शिवतारे, संकेत ओक कलाकारांच्या भूमिका आहेत..‘पॅनोरमा स्टुडिओज आणि मुगाफी निर्मित ‘रणपति शिवराय स्वारी आग्रा’ या भव्य चित्रपटाचे लेखन-दिग्दर्शन दिग्पाल लांजेकर यांचे आहे. कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक (पॅनोरमा स्टुडिओज), विपुल अग्रवाल, जेनील परमार (मुगाफी), मुरलीधर छतवानी (पॅनोरमा स्टुडिओज) चित्रपटाचे निर्माते आहेत. सहनिर्माते रवींद्र औटी (पॅनोरमा स्टुडिओज), तान्शा बत्रा, आलोक शर्मा (मुगाफी) आहेत. चित्रपटाच्या संगीत वितरणाची जबाबदारी पॅनोरमा म्युझिकने सांभाळली आहे..ठरलं तर मगच्या कास्टने मिळून केलं अस्मिताच्या खऱ्या चिमुरडीचं बोरन्हाण; व्हिडिओ Viral !.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.