'लग्नानंतर होईलच प्रेम' मालिकेतील मुख्य अभिनेत्याने घेतली एक्झिट? त्या व्हिडिओमुळे चर्चेला उधाण

स्टार प्रवाहच्या मालिकांनी जणू प्रेक्षकांना गारुड घातलंय. टीआरपी यादीत स्टार प्रवाहच्या मालिकांचं वर्चस्व पाहायला मिळतं. या वाहिनीवरील प्रत्येक मालिका प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहे. 'ठरलं तर मग' असो किंवा 'तू ही रे माझा मितवा' प्रत्येक मालिकेने प्रेक्षकांच्या मनात स्वतःचं स्थान निर्माण केलंय, या मालिकांमधील कलाकारही प्रेक्षकांचे आवडते बनलेत. मात्र हे कलाकार बदलले तर त्या जागी नवीन कलाकार पाहण्यासाठी प्रेक्षक तयार होत नाहीत. मालिकेतील कलाकार बदलले की प्रेक्षकांना मोठा धक्का बसतो. अशाच एका लोकप्रिय कलाकारांविषयी सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा आहे.. 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' ही मालिका देखील प्रेक्षकांची आवडती आहे. ही मालिका काही महिन्यांपूर्वी प्रेक्षकांच्या भेटीला आली. या मालिकेने अगदी कमी कालावधीत प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलं. ही मालिका टीआरपी यादीतदेखील टॉप ५ मध्ये असते. मालिकेत अभिनेता विजय आंदळकर, विवेक सांगळे, ज्ञानदा रामतीर्थकर आणि अभिनेत्री मृणाल दुसानिस यांच्या मुख्य भूमिका आहेत. मात्र या मालिकेतील मुख्य कलाकार या मालिकेचा निरोप घेणार असल्याच्या चर्चा आहेत. हा अभिनेता आहे प्रेक्षकांचा लाडका 'जिवा' म्हणजेच अभिनेता विवेक सांगळे. एका व्हिडिओमुळे या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. .काय आहे हा व्हिडिओ?नुकतीच स्टार प्रवाहवर ढिंचॅक दिवाळी साजरी करण्यात आली. यासाठी सगळ्या स्टार प्रवाहच्या कलाकारांना त्यांच्या मालिकेतील कुटुंबासह बोलावण्यात आलं होतं. याच कार्यक्रमाला 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' या मालिकेतील कलाकारांनी देखील हजेरी लावली. यात सगळे हजर होते मात्र जिवा म्हणजेच विवेक सांगळे दिसला नाही. त्याची अनुपस्थितीती प्रेक्षकांना खटकली. तो या कार्यक्रमासाठी का नाहीये असा प्रश्न आता नेटकरी विचारताना दिसतायत. त्यामुळे विवेकने ही मालिका सोडलीये का असा प्रश्न सगळ्यांना पडतोय. स्टार प्रवाहच्या प्रत्येक कार्यक्रमाला नवीन कलाकार दिसल्यास ते नवीन मालिकेत दिसणार असल्याचं बोललं जातं. आणि काही महिन्यात नवीन मालिका येतेही. मात्र एखादा कलाकार कमी असेल तर त्याबद्दल प्रेक्षक विचारात पडतात. .असेच विवेक या कार्यक्रमाला का नाही हे ठाऊक नसल्याने आता नेटकरी वेगवेगळे अंदाज लावताना दिसतायत. विवेक इथे का नाहीये याचं नेमकं कारण ठाऊक नसलं तरी त्याचे चाहते त्याने मालिका सोडली नसल्याचं सांगतायत. त्याचं काहीतरी वयक्तिक काम असण्याचीदेखील शक्यता बोलून दाखवली जातेय..