तुझ्या सारख्या सरळ माणसाचा ना हा धंदा... DJ ला विरोध करणाऱ्या बापटांसाठी अवधूत गुप्तेने बनवलं गाणं; व्हिडिओ व्हायरल

सध्या पुण्यात घडलेल्या एका घटनेने सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलंय. पुण्यातील विद्यानंद बापट यांनी बैठकीत डीजेला विरोध केला होता. त्या बैठकीतून त्यांना अपमान करून बाहेर काढण्यात आलं होतं. त्यानंतर मात्र अनेक लोक त्यांच्याबाजूने पुढे आले. विद्यानंद यांना त्यांची भूमिका विचारण्यात आल्यावर त्यांनी आपला विरोध गणेशोत्सवाला नसून त्यात वाजणाऱ्या डीजेला आहे हे स्पष्ट केलं. त्यांच्या विचारांना पाठिंबा देणारे अनेक लोक पुढे आले. शिवाय त्यांच्या संस्कृत आणि मराठीवर असलेल्या प्रभुत्वाने सगळेच भारावून गेले. मात्र काही दिवसांपूर्वीच एका व्यक्तीने त्यांना भर मुलाखतीत मारहाण केली. त्यामुळे प्रचंड जनक्षोभ उसळला होता. आता या बापटांसाठी लोकप्रिय गायक, संगीतकार अवधूत गुप्ते याने खास गाणं तयार केलं आहे. .सोशल मीडियावर सध्या विद्यानंद यांचा दबदबा पाहायला मिळतोय. त्यांनी अनेक विषयांवर अनेक मुलाखतीत आपलं मत मांडलंय. अशातच अवधूतने त्याच्या हटके शैलीतून विद्यानंद त्यांच्यासाठी खास गाणं तयार केलं आहे. गणेशोत्सव आणि पक्ष राजकीय यांच्या अभ्यासानंतर अवधूतने 'झेंडा', 'मोरया' यांसारखे चित्रपटातून सामाजिक प्रबोधन केलेलं. त्याने अनेक ज्वलंत विषय यातून मांडले होते. तेव्हा त्याच्या घरावरही अटॅक करण्यात आले होते. त्यामुळे समाजाच्या भल्यासाठी समाजाशी लढणाऱ्या व्यक्तीचे काय हाल होतात हे अवधूतने पाहिलंय. त्यामुळेच त्याने बापट यांच्यासाठी खास गाणं लिहिलं आहे जे सोशल मीडियावर व्हायरल होतंय. .अवधूतनं गाण्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. "तुझ्या सारख्या सरळ माणसाचा ना हा धंदा विद्यानंदा ओळख इथल्या आनंदी आनंदा", असं शब्द असलेलं खास गाणं अवधूतनं प्रेक्षकांच्या भेटीला आणलं आहे. 'स्वच्छ विचार अन्स्वच्छ वाणीवरहसणाऱ्या माकडांचामंगला असलापवित्र असलातरीही देश हा दगडांचातुझ्या सारख्या सरळ माणसाचा ना हा धंदाविद्यानंदा ओळख इथल्या आनंदी आनंदा' असे या गाण्याचे बोल आहेत. काही तासातच या गाण्याला हजारो लोकांनी लाइक केलं आहे. या पोस्टखाली त्याने सपोर्ट बापट असंदेखील लिहिलं आहे. .रंजना यांच्या अपघातानंतर कुटुंबाने केलेला अशोक सराफांचा अपमान.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.