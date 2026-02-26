Premier

नवरा असावा तर असा! घरातील काम करताना दिसले अविनाश नारकर, Viral Video होताच कौतुकाचा वर्षाव

AVINASH NARKAR VIRAL VIDEO: मराठी अभिनेता अविनाश नारकर यांचा घरकाम करतानाचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. ऐश्वर्या नारकर यांनी ‘आदर्श नवरा’ असं कॅप्शन देत हा रील शेअर केला असून चाहत्यांकडून त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.
Apurva Kulkarni
Updated on

AVINASH NARKAR WINS HEARTS WITH VIRAL VIDEO: अविनाश नारकर आणि ऐश्वर्या नारकर हे मराठी सिनेसृष्टीतील चाहत्यांचं आवडतं कपल आहे. दोघांनीही नाटक, मालिका आणि सिनेमा अशा तिन्ही माध्यमातून प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलं आहे. दोघे सोशल मीडियावर नेहमीच सक्रीय असतात. सोशल मीडियावर ते त्यांचे मजेशीर व्हिडिओ नेहमीच शेअर करत असतात. अशातच आता त्यांच्या एका व्हिडिओची सोशल मीडियावर चर्चा रंगलीय.

