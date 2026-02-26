नवरा असावा तर असा! घरातील काम करताना दिसले अविनाश नारकर, Viral Video होताच कौतुकाचा वर्षाव

AVINASH NARKAR WINS HEARTS WITH VIRAL VIDEO: अविनाश नारकर आणि ऐश्वर्या नारकर हे मराठी सिनेसृष्टीतील चाहत्यांचं आवडतं कपल आहे. दोघांनीही नाटक, मालिका आणि सिनेमा अशा तिन्ही माध्यमातून प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलं आहे. दोघे सोशल मीडियावर नेहमीच सक्रीय असतात. सोशल मीडियावर ते त्यांचे मजेशीर व्हिडिओ नेहमीच शेअर करत असतात. अशातच आता त्यांच्या एका व्हिडिओची सोशल मीडियावर चर्चा रंगलीय. .ऐश्वर्या नारकर यांनी त्यांच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर एक रील शेअर केलय. या रीलमध्ये अविनाश नारकर घरामध्ये झाडू मारताना पहायला मिळाले. यावेळी त्यांनी घरातील फरशी सुद्धा पुसली, बाजारातून भाजी देखील आणली. ऐश्वर्या नारकर यांनी हा व्हिडिओ शेअर करत 'आदर्श नवरा' असं व्हिडिओवर लिहित 'काय करावं बरं' असं कॅप्शनही दिलं आहे. .सध्या सोशल मीडियावर अविनाश यांचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. व्हिडिओवर अनेक मजेशीर कमेट्स सुद्धा येताना पहायला मिळताय. इतका मोठा स्टार असूनही अविनाश यांना घरातील काम करताना पाहून चाहते थक्क झाले आहेत. .अनेक चाहत्यांनी कमेंट्स करत त्यांचं कौतूक केलय. 'आपल्या स्वत:च्या घरात काम केलंच पाहिजे, त्यात कसली लाज अर्धांगिनीला मदत करणं हे उत्तम काम आहे' अस एका नेटकऱ्याने लिहलय. तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने लिहलं की, 'अवी सर आदर्श आहेत. आपल्या सगळ्यांना यातून प्रेरणा मिळते.' असं म्हटलय. .सचिन पिळगांवकरांबद्दल स्पष्टच बोलले गिरीश ओक, म्हणाले... 'रिकामटेकड्या लोकांचा उद्योगच ट्रोलिग...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.