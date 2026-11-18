मराठी सिनेसृष्टी गाजवणारे लोकप्रिय अभिनेते अविनाश नारकर यांनी आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना आपलंसं केलं. ऐश्वर्या नारकर आणि अविनाश त्यांचे अनेक व्हिडिओ चाहत्यांसोबत शेअर करत असतात. ऑनस्क्रीन आणि ऑफस्क्रीन त्यांचा बॉण्ड तितकाच चांगला आहे. मर वैयक्तिक आयुष्यात त्यांनी अनेक चढउतारांचा सामना केला आहे. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत अविनाश यांनी त्यांच्या वडिलांच्या निधनाचा प्रसंग सांगितलाय. त्यांना पाहून आईने हंबरडा फोडला तेव्हा ते खचून गेले होते असं ते म्हणालेत. .इट्स मज्जा मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत अविनाश म्हणाले, ''पहाटे माझ्या वडिलांचं झोपेतच निधन झालं होतं. मला मित्र शोधत आले होते. मला एका मित्राने सांगितलं की, 'चल तात्यांना हॉस्पिटलमध्ये अॅडमिट केलं आहे' मला तेव्हा धक्का बसला. आम्ही निघालो. मित्रांनी हॉस्पिटलला न नेता, घराकडे नेलं. मी तेव्हा विचारलं की, घराकडे का? तेव्हा मित्र म्हणाले की, आधी आईला भेटून येऊयात. चाळीत मी एन्ट्री केली. आमची तेव्हा सिंगल रुम होती. आत मध्ये आलो, पाहिलं तर समोर वडिलांचं शव ठेवलं होतं. आणि आई शेजारी बसली होती. आईने मला बघितलं आणि हंबरडा फोडला. 'आता माझ्या अविची बक्षिसं कुणाला दाखवू', असं म्हणत आई ढसा ढसा रडू लागली.'.ते पुढे म्हणाले, 'त्यावेळी मी खचलो. त्यावेळी मला कळालं की, वडील जरी मला कधी सांगत नसतील, पाठीवर थाप मारत नसतील, तरी सुद्धा ते माझ्याविषयी आईकडे बोलत होते. माझी आई त्यांना मला मिळालेली बक्षीसं दाखवत होती. त्या दोघांमध्ये माझ्या कौतुकाचा संवाद होत होता', असं अविनाश नारकर म्हणाले. 'माझ्या वडिलांसोबत माझा जास्त संवाद होत नव्हता. पण आठवी, नववी, दहावीपर्यंत मी त्यांच्याजवळ झोपायचो. माझ्या केसांना तेल आणि मालिश केल्याशिवाय बाबा कधी झोपले नाहीत'. .लोकांना वाटलं आम्ही हरलो... तीन कोटींची फसवणुक अन् जेल, 'रंग माझा वेगळा' फेम साईशाच्या आईने सोडलं मौन, म्हणते-.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.