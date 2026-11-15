'आम्ही काय तुमच्या घरात येऊन नाचतोय का?' अविनाश नारकरांनी ट्रोलर्सना सुनावलं; म्हणाले...

AISHWARYA AND AVINASH NARKAR VIRAL DANCE REELS: मराठी मनोरंजनविश्वातील सर्वांचं आवडतं कपल ऐश्वर्या नारकर आणि अविनाश नारकर. दोघांनी आपल्या अभिनयाच्या जोरावर मोठा चाहतावर्ग निर्माण केलाय. दोघेही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात राहत असतात. नेहमीच ते त्यांचे फोटो, व्हिडिओ चाहत्यांसोबत शेअर करत असतात. दोघेही ट्रेडिंग गाण्यावर रीलसुद्धा बनवत असतात. परंतु त्यांना रीलवरून अनेक जण ट्रोल करत असतात. व्हिडिओवर कमेंट्स करत काही लोक वाट्टेल ते बोलत असतात. परंतु दोघेही या ट्रोलिंगकडे दुर्लंक्ष करत स्वत:चं आयुष्य आनंदानं जगताना पहायला मिळतात. अशातच आता अविनाश नारकर यांनी ट्रोलिंगवर उत्तर दिलय. .नुकतीच इट्स मज्जाला अविनाश नारकर यांनी मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्यांनी त्यांच्या नात्याबद्दल, कामाबद्दल तसंच डान्स व्हिडिओवर होणाऱ्या ट्रोलिंगवर भाष्य केलय. ते म्हणाले की, 'कोणत्याही माध्यमाचा अती वापर झाला की, त्याचा परिणाम तुमच्या मनावर सुद्धा होतो. मानसिक रित्या त्याचा तुम्हाला त्रास होऊ लागतो. परंतु मी जे काही एन्जॉय करतो, मला झालेला आनंद शेअर करत असतो. त्याचा तुम्हाला का त्रास होतो.'.'मला आनंद शेअर करायला आवडतो. परंतु सगळे म्हणतात, या वयात असं नाचताय, लोक काय म्हणतील, अरे पण तुम्हाला कोणी अडवलं आहे का, तुम्हीही आनंद शेअर करा ना, आम्ही व्हिडिओ शेअर करतो, त्याचा तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे. तुम्हाला नाही बघायचं तर स्वाइप करा की, आम्ही काय तुमच्या घरी नाचणार आहोत का? एवढी शक्ता कशाला खर्च करता.'.'परंतु प्रत्येकाची मनोतृत्ती असते. काही माणसं इतकी विकृत असतात की, त्यांचं आयुष्य फक्त दुसऱ्यांना नावं ठेवण्यात जातं. आजकाल कमेंट्स करणाऱ्यांचा मानसिक कलच निगेटिव्ह आहे. जो मानसिकरित्या हेल्थी असतो, त्याला सगळ्या गोष्टी छान दिसत असतात. त्याला वाईट असं काही दिसत नसतं ' असं ते मुलाखतीत बोलताना म्हणाले. .'आग ये सुंदरा...तुझा माझा गो शोभल जोडा' आगरी कोळी गाण्यावर ऐश्वर्या आणि अविनाश नारकर यांचा धमाकेदार डान्स, नेटकरी म्हणाले....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.