छोट्या पडद्यावरील अनेक कार्यक्रमातून प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण करणारा लोकप्रिय अभिनेता अविष्कार दारव्हेकर गेले अनेक वर्ष मराठी इंडस्ट्रीमधून गायब होता. अविष्कार शेवटचा 'बिग बॉस मराठी ३' मध्ये दिसला होता. त्यानंतर तो मालिकांमध्ये दिसेल असं बोललं जात होतं. मात्र तो पुन्हा गायब झाला. आता अविष्कार इतके दिवस का गायब होता याबद्दल त्याने स्वतः खुलासा केला आहे. अभिनेत्याला 'पेम्फिगस व्हल्गॅरिस' हा गंभीर आजार झाला होता. ज्यातून बरं व्हायला त्याला ३ वर्ष जावी लागली. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्याने याबद्दल सांगितलं आहे. .अविष्कारने नुकतीच सोनचाफा प्रोडक्शनला मुलाखत दिली. यात बोलताना तो म्हणाला, 'बिग बॉसनंतर मला 'पेम्फिगस व्हल्गॅरिस' या आजाराचं निदान झालं. यामध्ये शरीरातील ज्या पेशी विरुद्ध काम करतात. त्यामुळे शरारीची त्वचा फाटते, फोड येतात, ते फुटून त्यातून रक्तही येतं. हा आजार भारतात फार कमी आहे. जवळपास २-३ वर्ष मी याचा सामना केला. डोक्यापासून पायापर्यंत माझ्या शरीरावरील संपूर्ण स्कीन निघाली होती. मी चेहराही कोणाला दाखवू शकत नव्हतो. कारण मला कोणी ओळखूच शकत नव्हतं. हे जेनेटिक असू शकतं किंवा कशामुळेही होऊ शकतं. माझी आई स्वत: डॉक्टर आहे. तिने मला सांगितलं की तुला 'पेम्फिगस व्हल्गॅरिस'आहे.'.तो पुढे म्हणाला, 'जर आईला समजलं नसतं तर नागीण किंवा चिकनपॉक्स झालेत, असंच आम्हाला वाटत होतं. आणि त्यावरच आम्ही ट्रीटमेंट घेतली असती. मला यासाठी केईममध्ये ट्रीटमेंट घ्यावी लागली. एप्रिल मे महिन्याच्या उकाड्यात मी केईमच्या ओपीडीसाठी दीड-दोन तास रांगेत थांबलो होतो. डॉक्टरांनी बघितलं आणि सांगितलं 'पेम्फिगस व्हल्गॅरिस' आहे. अडीच महिने अॅडमिट व्हावं लागेल, व्हाल का? मी लगेच हो म्हणालो. अॅडमिट झाल्यानंतर माझं चेकअप करताना डॉक्टरांनी मला ओळखलं. त्यानंतर त्यांनी माझ्यासाठी वेगळी रुम अरेंज केली. ६ डॉक्टरांचं पॅनेल तयार केलं आणि माझी ट्रीटमेंट सुरू केली.'.अविष्कार म्हणाला, 'या आजाराची बायोप्सी फक्त अरुणाचल प्रदेशात होते. ते यायलाच २२ दिवस लागतात. त्या २२ दिवसात तुम्हाला कोणीही हात लावू शकत नाही. एका अभिनेत्यासाठी चेहरा आणि बॉडी महत्त्वाची असते. त्या २२ दिवसात मला ठरवायचं होतं की आता जगायचं कसं? या आजारात तुम्हाला स्कीनच्या तीन लेयर काढाव्या लागतात. जिथून रक्त यायचं त्या भागावरची स्कीन डॉक्टर काढायचे. असं २-३ दिवसांतून एकदा करावं लागायचं. बरं केईममध्ये एसी चालत नाही, पेन किलर नाही आणि स्लिपिंग पीलही चालत नाही. अंघोळही करू शकत नव्हतो. एवढं सगळं झालं पण चेहऱ्याला काहीच झालं नाही. या सगळ्यातून हळूहळू बरा झालो आणि बाहेर पडलो.' .'इठा' मधल्या 'जीजी रे जी' गाण्यात अजय अतुल यांनी कॉपी केली स्वतःच्याच जुन्या मराठी गाण्याची ट्यून; नीट ऐकणाऱ्यांनाच समजेल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.