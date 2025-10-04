Ayodhya Ramleela: भाग्यश्री बनली सीता तर विंदू दारा सिंह बनले हनुमान! अयोध्या रामलीलाने रचला नवा इतिहास; ६२ कोटी दर्शकांपर्यंत पोहोचला

मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीरामांची नगरी असलेल्या अयोध्याने पुन्हा एकदा जगाच्या नकाशावर आपली खास ओळख निर्माण केली आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या विशेष प्रयत्न आणि मार्गदर्शनामुळे अयोध्येची रामलीला आज जगातील सर्वात मोठी आणि भव्य रामलीला बनली आहे..डिजिटल युगात हा धार्मिक सोहळा केवळ भारतापुरता मर्यादित न राहता, एक जागतिक सांस्कृतिक उत्सव बनला आहे. यावर्षी ५० हून अधिक देशांमध्ये ऑनलाइन पद्धतीने प्रसारित झालेल्या या रामलीलेला तब्बल ६२ कोटींहून अधिक रामभक्तांनी पाहिले..२५० कलाकारांचा सहभाग आणि भव्य मंचदिल्ली आणि मुंबईतून आलेल्या २५० हून अधिक चित्रपट कलाकारांनी या रामलीलेला भव्य स्वरूप दिले. थ्री-डी तंत्रज्ञान (3D Technology) आणि आधुनिक मंच सजावटीमुळे हा धार्मिक सोहळा अधिक आकर्षक बनला होता..सुपरस्टार कलाकारांचा सहभागप्रसिद्ध अभिनेत्री भाग्यश्री यांनी माता सीतेची, विंदू दारा सिंह यांनी हनुमानाची आणि खलनायक म्हणून ओळखले जाणारे शाहबाज खान यांनी रावणाची भूमिका साकारली. याशिवाय मनोज तिवारी, रवी किशन, रझा मुराद आणि मिस युनिव्हर्स २०२४ आणि २०२५ यांनीही विशेष सादरीकरण केले..डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर १० कोटींहून अधिक खर्चअधिकाधिक रामभक्तांपर्यंत रामलीला पोहोचावी यासाठी केवळ थेट प्रक्षेपणावर (Live Broadcasting) यावर्षी १० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करण्यात आला. हे प्रक्षेपण शेमारू भक्ति यूट्युब, टाटा प्ले, VI ॲप, एअरटेल आणि विविध डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर झाले. एकट्या शेमारू भक्ति यूट्युब चॅनलवर ८ कोटींहून अधिक लोकांनी ही रामलीला पाहिली..लोकप्रियतेत सतत वाढ:| वर्ष | दर्शक संख्या (आकडेवारीनुसार) || २०२० साली - १६ कोटी || २०२५ साली- ६२ कोटी |कोरोना काळात सुरू झालेल्या अयोध्येच्या डिजिटल रामलीलेने दरवर्षी नवे विक्रम रचले आहेत..अयोध्या बनली विश्व सांस्कृतिक राजधानीउत्तर प्रदेश सरकारचा सक्रिय सहभाग आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर यामुळे ही रामलीला केवळ भारताची न राहता, संपूर्ण जगाची रामलीला बनली आहे. अमेरिका, कॅनडा, इंग्लंड, फ्रान्स, रशिया, तसेच श्रीलंका, नेपाळ आणि मॉरिशससारख्या ५० हून अधिक देशांतील रामभक्तांनी हा सोहळा पाहिला..Uttar Pradesh : अयोध्येत १२० फुट उंचावरील रंगमंचावर सादर होणार थ्रीडी रामलीला, मिस यूनिव्हर्स इंडिया २०२५ साकारणार सीता मातेची भूमिका .या यशाने हे सिद्ध केले आहे की, श्रीरामाची कथा हा केवळ धार्मिक विधी नाही, तर संपूर्ण जगाला जोडणारा एक सांस्कृतिक पूल आहे. योगी सरकारच्या प्रयत्नांमुळे रामभक्तीचा संदेश जागतिक स्तरावर पोहोचला असून, भारतीय संस्कृतीचा ध्वज दिमाखाने फडकवला गेला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.