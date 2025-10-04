Premier

Ayodhya Ramleela: भाग्यश्री बनली सीता तर विंदू दारा सिंह बनले हनुमान! अयोध्या रामलीलाने रचला नवा इतिहास; ६२ कोटी दर्शकांपर्यंत पोहोचला

Ayodhya digital Ramleela 2025: मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीरामांची नगरी असलेल्या अयोध्याने पुन्हा एकदा जगाच्या नकाशावर आपली खास ओळख निर्माण केली आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या विशेष प्रयत्न आणि मार्गदर्शनामुळे अयोध्येची रामलीला आज जगातील सर्वात मोठी आणि भव्य रामलीला बनली आहे.
