Premier

प्रभासला नेमकं झालंय तरी काय? ऑर्थोपेडिक सर्जनच्या पोस्टने वेधलं फॅन्सचं लक्ष, फॅन्स म्हणाले- ‘अन्ना, तुम्ही ठीक आहात ना?’ POST VIRAL

PRABHAS HEALTH UPDATE 2026: ऑर्थोपेडिक सर्जनने प्रभाससोबतचा फोटो शेअर केल्यानंतर त्याच्या आरोग्याची चर्चा सुरू झाली असून, फॅन्सनी ‘अन्ना, तुम्ही ठीक आहात ना?’ म्हणत चिंता व्यक्त केली आहे.
Prabhas Health Update

Prabhas Health Update

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

PRABHAS HEALTH CONCERN AFTER DOCTOR POST: बाहुबली, सालर आणि साहो सारख्या एकसे बढकर एक चित्रपटांमुळे आणि आपल्या चार्ममुळे दाक्षिणात्य अभिनेता प्रभास नेहमीच चर्चेत असतो. मात्र सध्या तो एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेचा विषय बनला आहे. यामागचं कारण म्हणजे हैदराबादमधल्या अपोलो हॉस्पिटलचे ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. के. जे. रेड्डी यांनी सोशल मीडियावर प्रभाससोबतचा एक फोटो शेअर केला आहे.

या पोस्टमध्ये त्यांनी प्रभासच्या आरोग्याची काळजी घेत असल्याचं सांगण्यासोबतच, त्याच्या यशामागे असलेल्या ‘खासगी त्यागा’चाही उल्लेख केला आहे. ही पोस्ट पाहिल्यानंतर चाहत्यांनी कमेंट्स करत प्रभासच्या तब्येतीबद्दल विचारणा केली असून हे काही गंभीर तर नाही ना असा प्रश्न सगळ्यांनाच पडला आहे.

Loading content, please wait...
Social Media
bollywood
viral
prabhas
Entertainment news
Celebrity
bollywood news
viral post
health
Bollywood Celebrity Lifestyle
Marathi News Esakal
www.esakal.com