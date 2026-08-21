प्रभासला नेमकं झालंय तरी काय? ऑर्थोपेडिक सर्जनच्या पोस्टने वेधलं फॅन्सचं लक्ष, फॅन्स म्हणाले- ‘अन्ना, तुम्ही ठीक आहात ना?’ POST VIRAL

PRABHAS HEALTH CONCERN AFTER DOCTOR POST: बाहुबली, सालर आणि साहो सारख्या एकसे बढकर एक चित्रपटांमुळे आणि आपल्या चार्ममुळे दाक्षिणात्य अभिनेता प्रभास नेहमीच चर्चेत असतो. मात्र सध्या तो एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेचा विषय बनला आहे. यामागचं कारण म्हणजे हैदराबादमधल्या अपोलो हॉस्पिटलचे ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. के. जे. रेड्डी यांनी सोशल मीडियावर प्रभाससोबतचा एक फोटो शेअर केला आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी प्रभासच्या आरोग्याची काळजी घेत असल्याचं सांगण्यासोबतच, त्याच्या यशामागे असलेल्या ‘खासगी त्यागा’चाही उल्लेख केला आहे. ही पोस्ट पाहिल्यानंतर चाहत्यांनी कमेंट्स करत प्रभासच्या तब्येतीबद्दल विचारणा केली असून हे काही गंभीर तर नाही ना असा प्रश्न सगळ्यांनाच पडला आहे. .काय म्हणाले डॉक्टर?डॉ. के. जे. रेड्डी हे गुडघा, हिप आणि खेळताना होणाऱ्या दुखापतींवर उपचार करणारे ऑर्थोपेडिक सर्जन आहेत. त्यांनी आपल्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर प्रभाससोबतचा फोटो शेअर केला. ज्या फोटोसोबत त्यांनी लिहिलं की, काही लोक आपल्या यशातून प्रेरणा देतात, तर काही लोक आपल्या साध्या आणि प्रेमळ स्वभावामुळे मनावर छाप सोडतात.प्रभासच्या आरोग्याची काळजी घेण्याची संधी मिळणं ही त्यांच्यासाठी आनंदाची गोष्ट असल्याचं त्यांनी सांगितलं. एवढं मोठं यश मिळूनही प्रभास खूप साधा, प्रेमळ आणि मनमिळावू आहे, असंही ते म्हणाले..Ravi Kishan Fitness: इंजेक्शनशिवाय 57 व्या वर्षी 18 किलो वजन केलं कमी! रवी किशनने सांगितला डाएट प्लॅन आणि फिटनेस फॉर्म्युला.‘यशामागचे खासगी त्याग दिसत नाहीत’या पोस्टमधलं अजून एका वाक्यनं चाहत्यांचं लक्ष वेधून घेतलं. सर्जनने शेअर केलेल्या फोटोवर ‘यशापलीकडची प्रेरणा’ असा मजकूर आहे. त्यासोबतच त्यांनी लिहिलं होतं की, एखाद्या यशस्वी व्यक्तीकडे पाहताना आपल्याला त्याचं सार्वजनिक यश दिसतं; मात्र ते यश मिळवण्यासाठी त्या व्यक्तीने केलेले वैयक्तिक त्याग आपल्याला दिसत नाहीत..याआधीही झाली आहे दुखापतप्रभासला त्याच्या फिल्मी करिअरमध्ये अनेकदा दुखापत झाली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून त्याला गुडघ्याचा त्रासही आहे आणि यासाठी त्याच्यावर दोन वेळा शस्त्रक्रिया झाल्याचं सांगितलं जातं. शूटिंगदरम्यानही त्याला अनेकदा दुखापत झाल्याच्या बातम्या समोर आल्या आहेत. नुकतंच ‘फौजी’च्या शूटिंगदरम्यानही त्याला दुखापत झाल्याचं वृत्त आलं होतं. सध्या प्रभास ‘स्पिरिट’ आणि ‘फौजी’ या चित्रपटांमध्ये काम करत आहे. याशिवाय ‘कल्कि 2898 एडी’च्या पुढील भागातही तो दिसणार आहे..हातात डायमंड रिंग, सोबत मिस्ट्री मॅन; 'Ayesha Khan'च्या पोस्टने चाहत्यांना पाडलं कोड्यात! खरंच साखरपुडा केला? POST VIRAL.चाहत्यांच्या प्रश्नांचा कमेंट्समध्ये भडिमारडॉ. रेड्डी यांच्या पोस्टनंतर चाहत्यांनी कमेंट्समध्ये प्रभासच्या तब्येतीबद्दल प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली. काही चाहत्यांनी प्रभासला नेमकं काय झालं, अशी विचारणा केली. तर अनेकांनी त्याने स्वतःच्या आरोग्याकडे लक्ष द्यावं, असं म्हटलं.एका चाहत्याने प्रभासच्या आरोग्याची काळजी व्यक्त करत, त्याच्या पायाची दुखापत पूर्णपणे बरी व्हावी, अशी इच्छा व्यक्त केली. आणखी एका चाहत्याने प्रभासला आधी स्वतःची काळजी घेण्याचा आणि गरज असेल तर काही काळ विश्रांती घेण्याचा सल्ला दिला..दरम्यान, सर्जनच्या पोस्टनंतर प्रभासच्या आरोग्याबद्दल चाहत्यांमध्ये चर्चा सुरू झाली असली, तरी त्याच्या सध्याच्या प्रकृतीबाबत कोणतीही गंभीर माहिती अधिकृतपणे समोर आलेली नाही. त्यामुळे चाहत्यांनी केवळ सोशल मीडिया पोस्टवरून अंदाज न बांधता अधिकृत माहितीकडे लक्ष देणं महत्त्वाचं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.