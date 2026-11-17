बाहुबली सिनेमातील शिवगामी देवी यांची भूमिका प्रचंड गाजली. आजही अनेक शिवगामी यांच्यावर अनेक व्हिडिओ, मीम पहायला मिळतात. ही भूमिका अभिनेत्री राम्या कृष्णन यांनी साकारली होती. राम्या कृष्णन यांच्या अभिनयाचं खूप कौतूक झालं होतं. दरम्यान अशातच आता त्यांची एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चा रंगली..राम्या आणि त्याचे पती प्रसिद्ध दिग्दर्शक कृष्णा बामसी यांच्या संसारात दुरावा आल्याचं बोललं जातय. तसंच दोघेही वेगळे झाले असून लवकरच घटस्फोट घेणार असल्याच्या चर्चा रंगत आहे. दरम्यान आता या सगळ्या चर्चांवर रम्याने स्पष्टीकरण दिलेय. 'आमच्यात कोणताही वाद नसून आमचा संसार सुखाचा सुरु आहे. तसंच वेगवेगळं राहण्यामागे काही गरजा' असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. .राम्या कृष्णन यांनी नुकतीच 'रॉ टॉक्स विध व्हीके' या युट्यूब चॅनलला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना त्या म्हणाल्या की, 'आमच्यात कोणतेही वाद नाहीत, आमचा संसार सुखाचा सुरु आहे. पूर्वी आम्ही हैदराबादला राहायचो. तेव्हा मी टीव्ही मालिकांमध्ये काम करत होते. मला दर पंधरा दिवसांनी चैन्नईला जावं लागायचं आणि पुन्हा हैदराबादला यावं लागायचं. सुरुवातीला मला सगळं ठीक वाटलं. परंतु त्याचा माझ्या मुलाच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ लागला. माझा मुलगा ऋत्विक सतत आजारी पडू लागला. तेव्हा आम्ही मुलासाठी वेगळं राहण्याचा निर्णय घेतला. आम्ही वेगवेगळ्या शहरामध्ये राहतो. आम्ही हा निर्णय कोणत्याही नकारात्मक पद्धतीनं घेतलेला नाही.' असं त्या म्हणाल्या..'रामायण'च्या शेवटच्या सीनसाठी जटायूचे दोन शब्द बोलण्यासाठी अनुपम खेर यांनी घेतले २०० वेळा रीटेक; एका शब्दासाठी केला कसून सराव!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.