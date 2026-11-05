'आम्ही आता वेगळे होत आहोत...' बेबी डॉल' फेम कनिका कपूरचा लग्नाच्या ४ वर्षांनंतर मोठा निर्णय! पतीपासून विभक्त होण्याची केली घोषणा

KANIKA KAPOOR SHARES SEPARATION NEWS ON INSTAGRAM: वैयक्तिक आयुष्याबाबत अनेकदा चर्चेत राहणाऱ्या बॉलीवूडमधील कलाकारांच्या नात्यांमध्येही चढ-उतार पाहायला मिळतात. आता 'बेबी डॉल' फेम गायिका कणिका कपूरने तिच्या वैवाहिक आयुष्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. पती गौतम हाथिरामानी यांच्यापासून विभक्त होत असल्याची माहिती तिने सोशल मीडियावर पोस्टद्वारे दिली. .लग्नाच्या चार वर्षांनंतर दोघांनी वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला आहे. कनिकाने आपल्या पोस्टमध्ये या निर्णयामागील कोणतेही कारण स्पष्ट केलेले नाही. "खूप विचार केल्यानंतर मी आणि माझे पती आता वेगळे होत आहोत. आम्ही एकत्र घालवलेल्या वेळेबद्दल मी आभारी आहे. त्याच्या पुढील आयुष्यासाठी माझ्या शुभेच्छा आहेत. आम्ही दोघेही आयुष्यात पुढे जात असताना, आमच्या निर्णयाचा आदर करावा," असे तिने पोस्टमध्ये म्हटले आहे. .या पोस्टमधून तिने चाहत्यांना आणि जवळच्या व्यक्तींना त्यांच्या खासगी आयुष्याचा आदर करण्याची विनंती केली आहे.दरम्यान, कनिका कपूरने २०२२ मध्ये गौतम हाथिरामानी यांच्यासोबत लग्नगाठ बांधली होती. लंडनमध्ये पार पडलेल्या या विवाहसोहळ्याचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले होते. मात्र, आता चार वर्षांच्या संसारानंतर दोघांनी विभक्त होण्याचा निर्णय घेतल्याने त्यांच्या नात्याची चर्चा सुरू झाली आहे. .बाबासारखीच दिसते आदिनाथ कोठारेची लेक! रामायणच्या प्रीमियरला लेक जिजाची आजोबांसोबत एन्ट्री, Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.