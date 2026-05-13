कोट्यवधींची हिरे, सोन्याचे दागिने आणि अनेक किलो चांदी, अमिताभ-जया बच्चन यांच्या दागिन्यांची किंमत ऐकून धक्का बसेल

CRORES WORTH GOLD, DIAMONDS AND SILVER: भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका सभेत जनतेला पुढील वर्षभरात सोन खरेदी न करण्याचं आवाहन केलय. तसंच त्यांनी पेट्रोल डिझेलचा वापर कमी करा, वर्क फॉम होम काम करा, खाद्यतेल मर्यादित वापरा असं आवाहन केलं आहे. यानंतर सगळीकडे त्यांच्या वक्तव्याची चर्चा होताना पहायला मिळतेय. दरम्यान आता बॉलिवूड सेलिब्रिटींकडे किती सोन आहे? याची सुद्धा चर्चा होतेय. दरम्यान एका रिपोर्टमध्ये अमिताभ बच्चन आणि जया बच्चन यांच्याकडे किती संपत्ती आहे? याबद्दल सुद्धा सांगितलं आहे. .अमिताभ बच्चन आणि जया बच्चन हे हिंदी सिनेसृष्टीतील सर्वांत श्रीमंत जोडपं आहे. त्यांच्याकडे कोट्यवधींची मालमत्ता आहे. अनेक ठिकाणी अमिताभ यांनी गुंतवणूक सुद्धा केली आहे. तसंच अमिताभ आणि जया बच्चन सोन्यामध्ये सुद्धा गुंतवणूक करत असतात. जेव्हा जया बच्चन राज्यसभा खासदार झाल्यानंतर त्यांनी स्वत:च्या आणि पती ज्येष्ठ अभिनेते अमिताभ बच्चन याच्या मालमत्तेचा तपशील दिला होता..माहितीनुसार जया बच्चन यांच्याकडे ४०.९७ कोटी रुपयांचे हिरे आणि सोन्याचे दागिने आहेत, तर अमिताभ बच्चन यांच्याकडे ५४.७७ कोटी रुपयांचे दागिने आहेत. जया बच्चन आणि अमिताभ बच्चन यांच्या दोघांची मिळून दागिन्यांची एकत्रित किंमत अंदाजे ९५ कोटी रुपये आहे..दरम्यान अमिताभ बच्चन यांच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर सध्या ते कल्की २८९८ AD च्या दुसऱ्या भागाच्या शुटिंगमध्ये व्यस्त आहेत. तसंच ते लवकरच सेक्शन ८४ मध्ये पहायला मिळणार आहे. हा सिनेमा १९ नोव्हेंबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे..बाबो...! सिद्धार्थ जाधवची पत्नी आहे बिजनेसवुमन, स्वत:चा व्हिला आणि बरंच काही.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.