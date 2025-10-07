बॅड्स ऑफ बॉलिवूड फेम हा अभिनेता दिसणार संजय लीला भन्साळींच्या आगामी सिनेमात ?

Bollywood News : अभिनेता लक्ष्य लालवानी पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. तो नुकताच ‘द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड’मध्ये झळकला होता. आणि आता तो ‘स्टारडम’च्या उंबरठ्यावर असल्याचं म्हटलं जात आहे. एका वृत्तानुसार, लक्ष्यला बॉलिवूडमधील दिग्गज दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळी यांच्या नव्या चित्रपटात काम करण्याची संधी मिळणार आहे.. भन्साळी हे रणवीर सिंग, दीपिका पदुकोण, आलिया भट यांसारख्या कलाकारांना सुपरस्टार बनवण्यासाठी ओळखले जातात. त्यामुळे या अफवेला बॉलिवूड वर्तुळात विशेष महत्त्व मिळालं आहे. अलीकडेच तो संजय लीला भन्साळी यांच्या ऑफिसबाहेर दिसला. त्यानंतरच त्याला भन्साळींच्या आगामी प्रोजेक्टमध्ये संधी मिळाल्याच्या चर्चा रंगू लागल्या. .मात्र, या संदर्भात ना लक्ष्यकडून, ना भन्साळींकडून अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. या अगोदर अहान पांडेलाही भन्साळींच्या ऑफिसबाहेर पाहण्यात आलं होतं. अहानने मोहित सूरी दिग्दर्शित ‘सैयारा’ या चित्रपटातून लोकप्रियता मिळवली होती. त्यामुळे आता भन्साळींच्या पुढील प्रोजेक्टमध्ये कोणाला संधी मिळणार, हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरेल..सध्या संजय लीला भन्साळी आपला सर्वाधिक चर्चेत असलेला चित्रपट ‘लव्ह अँड वॉर’ साकारत आहेत. या चित्रपटात रणबीर कपूर, आलिया भट आणि विकी कौशल प्रमुख भूमिकेत दिसणार आहेत. हा तिघांचा एकत्रित पहिला चित्रपट असून, तो २० मार्च २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार आहे. .लक्ष्य लालवानी आणि संजय लीला भन्साळी यांच्या भेटीमुळे बॉलिवूड वर्तुळात उत्सुकता वाढली आहे. जर या चर्चांना खरेपणा आला, तर लक्ष्यसाठी ही कारकिर्दीतील मोठी झेप ठरेल. मात्र, अधिकृत पुष्टी होईपर्यंत प्रेक्षक आणि चाहत्यांना थोडी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे..ऐश्वर्याचं सुपरहिट 'कजरा रे' गाणं गाणाऱ्या गायिकेला मिळालेलं निव्वळ इतकं मानधन; म्हणाली "माझी किंमत नाही".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.