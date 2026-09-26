१६ वर्षांपूर्वी हुप्पा हुय्या म्हणत घडवला इतिहास आता 'बजरंगी' येणार भेटीला; पोस्टरमधील अभिनेत्याला ओळखलंत का?

‘बजरंगी’च्या भूमिकेत सिद्धार्थ जाधव दिसणार असून त्याची ही भूमिका चित्रपटाच्या कथेत नेमकं काय वळण आणणार याची उत्सुकता आहे. सिद्धार्थ जाधव या भूमिकेतून प्रेक्षकांसमोर एका वेगळ्या अंदाजात येणार आहे.आगामी मराठी चित्रपट ‘बजरंगी’चे दमदार पोस्टर नुकतेच प्रदर्शित झाले असून, या पोस्टरमधून चित्रपटाच्या कथेविषयी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. भव्य हनुमंताची मूर्ती, तिच्यासमोर उभा असलेला एक तरुण, आजूबाजूला फडकणारे भगवे ध्वज आणि किल्ल्याची पार्श्वभूमी अशी लक्षवेधी दृश्यरचना पोस्टरमध्ये पाहायला मिळते. या भव्य मांडणीतून चित्रपटाच्या कथेला गूढ पार्श्वभूमी असल्याचे संकेत मिळतात..पोस्टरमध्ये विराट रूपातील हनुमंताची मूर्ती लक्ष वेधून घेते. तिच्यासमोर पाठ करून उभा असलेला तरुण हातात भगवा कपडा घेऊन उभा आहे. एका बाजूला भव्य हनुमंताचं रूप तर दुसरीकडे किल्ला, भगवे ध्वज आणि आकाशात पसरलेला सोनेरी प्रकाश, यामुळे पोस्टरला प्रभावी आणि सिनेमॅटिक रूप मिळाले आहे. या दृश्यातून या तरुणाच्या आयुष्यात घडणाऱ्या एखाद्या महत्त्वपूर्ण घटनेची झलक मिळते. पोस्टरमधील या तरुणाचा हनुमंताशी नेमका काय संबंध आहे, त्याच्या आयुष्यात कोणता प्रसंग घडतो आणि या भव्य पार्श्वभूमीमागची कथा काय आहे, असे अनेक प्रश्न पोस्टर पाहिल्यानंतर निर्माण होतात. मात्र चित्रपटाच्या कथेचा फारसा उलगडा न करता निर्मात्यांनी ही उत्सुकता कायम ठेवली आहे..‘बजरंगी’च्या भूमिकेत सिद्धार्थ जाधव दिसणार असून त्याची ही भूमिका चित्रपटाच्या कथेत नेमकं काय वळण आणणार याची उत्सुकता आहे. सिद्धार्थ जाधव या भूमिकेतून प्रेक्षकांसमोर एका वेगळ्या अंदाजात येणार आहे. ‘बजरंगी’ या चित्रपटाचं दिग्दर्शन तेजस लोखंडे यांनी केलं असून, लेखन हेमंत एदलाबादकर यांचं आहे. अवंतिका सिने एंटरप्राइजेस या चित्रपटाची निर्मिती करत आहेत. पोस्टरमधून चित्रपटाच्या कथेविषयी काही महत्त्वाचे संकेत मिळत असले तरी त्यामागची संपूर्ण कथा आणि व्यक्तिरेखांचा प्रवास चित्रपटातूनच उलगडणार आहे..चित्रपटाबद्दल दिग्दर्शक तेजस लोखंडे म्हणाले, “‘बजरंगी’ची कथा एका अशा प्रसंगापासून सुरू होते, जो स्वतःमध्येच अनेक प्रश्न निर्माण करतो. श्रद्धा आणि अविश्वास यांच्यात अडकलेल्या एका माणसाचा हा प्रवास आहे. या प्रवासातून त्याच्या आयुष्यात घडणाऱ्या काही अनपेक्षित गोष्टी प्रेक्षकांसमोर येतील. पोस्टरमधून आम्ही कथेचा फारसा उलगडा न करता उत्सुकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. चित्रपटातून ही कथा प्रेक्षकांना वेगळा अनुभव देईल, अशी अपेक्षा आहे.”.पत्नीच्या वाढदिवसानिमित्त स्वप्नील जोशीची खास पोस्ट; सुरू केलाय खास व्यवसाय; म्हणतो- जितकी मेहनत या ब्रॅण्डसाठी घेतेयस... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.