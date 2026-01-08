बालिका वधू फेम अभिनेत्रीकडे गुडन्यूज? ३ महिन्यापूर्वीच झालेलं लग्न, नवरा म्हणाला...'आम्ही तयार नव्हतो पण...'

Balika Vadhu fame Avika Gor Pregnancy Rumours : हिंदी टेलिव्हिजनमध्ये बालिका वधू ही मालिका प्रचंड गाजली. या मालिकेतील अभिनेत्री अविका गौर हिचा अभिनय प्रेक्षकांचा प्रचंड भावला. या मालिकेनं तिला एक वेगळी ओळख करुन दिली. तिने बालिका वधूमध्ये छोट्या आनंदीची भूमिका साकारली होती. त्यानंतर ती कलर्सवरील 'पती पत्नी और पंगा' या शोमध्ये पहायला मिळाली. दरम्यान याच शोमध्ये ऑन स्क्रीन मिलिंद चांदवानीसोबत लग्न केलं होतं. दरम्यान आता अविका लग्नाला ३ महिने पुर्ण झाले असून तिच्याकडे गुडन्यूज असल्याची माहिती आहे. .अविकाचा पती मिलिंदने नवीन व्लॉग शेअर केलाय. या व्लॉगमध्ये बोलताना अविका म्हणते की, '२०१६ हे वर्ष आमच्या आयुष्यात मोठा बदल करणार आहे त्यासाठी आम्ही दोघेही उत्सुक आहोत. तसंच आम्ही कधीच विचार केला नव्हता की, आमच्या आयुष्यातील हा बदल खूपच छान असणार आहे.'.त्यानंतर अविका तिच्या नवऱ्याला विचारते, त्यावर मिलिंद म्हणतो की, 'मी खुप आनंदी आणि उत्साही आहे. परंतु थोडा नर्व्हस सुद्धा आहे. आयुष्यात या गोष्टी देखील महत्त्वाच्या आहे. तसंच पुढे अविका चाहत्यांना लवकरच आनंदाची बातमी देणार असल्याचं सांगते.'.दरम्यान तिच्या या व्हिडिओनंतर अनेकांनी ती प्रेग्नेंट असल्याचं म्हटलय. सोशल मीडियावर तिच्या प्रेग्नेंन्सीबाबत चर्चा रंगत आहे. या व्हिडिओवर चाहत्यांच्या कमेंट्स सुद्धा येत आहे. दरम्यान ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी दोघांनी नव्या आयुष्याला सुरुवात केली होती. टीव्हीवरच त्यांचं लग्न झालं होतं. आता ते आई बाबा होणार असल्याची चर्चा रंगत आहे. .'80 व्या वर्षी रोमांस करण्याची इच्छा ही....' म्हातारपणातील इंटिमेसीबाबत नीना गुप्ता म्हणालेल्या...'पुरुष बाहेर जाऊन...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.