बालिका वधू फेम अभिनेत्रीकडे गुडन्यूज? ३ महिन्यापूर्वीच झालेलं लग्न, नवरा म्हणाला...'आम्ही तयार नव्हतो पण...'

Good News for Balika Vadhu Actress :‘बालिका वधू’ या गाजलेल्या मालिकेमधील छोट्या आनंदीच्या भूमिकेमुळे प्रसिद्ध झालेली अभिनेत्री अविका गौर सध्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आहे.
Balika Vadhu fame Avika Gor Pregnancy Rumours : हिंदी टेलिव्हिजनमध्ये बालिका वधू ही मालिका प्रचंड गाजली. या मालिकेतील अभिनेत्री अविका गौर हिचा अभिनय प्रेक्षकांचा प्रचंड भावला. या मालिकेनं तिला एक वेगळी ओळख करुन दिली. तिने बालिका वधूमध्ये छोट्या आनंदीची भूमिका साकारली होती. त्यानंतर ती कलर्सवरील 'पती पत्नी और पंगा' या शोमध्ये पहायला मिळाली. दरम्यान याच शोमध्ये ऑन स्क्रीन मिलिंद चांदवानीसोबत लग्न केलं होतं. दरम्यान आता अविका लग्नाला ३ महिने पुर्ण झाले असून तिच्याकडे गुडन्यूज असल्याची माहिती आहे.

