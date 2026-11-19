दोन भावांमधील अतूट नाते, प्रेम, विश्वास आणि एकमेकांसाठी सर्वस्व अर्पण करण्याची भावना जेव्हा मोठ्या पडद्यावर येते, तेव्हा ती थेट काळजाला भिडते. अशीच हृदयस्पर्शी कथा घेऊन येणाऱ्या 'बंधू' या मराठी चित्रपटातील एका गाण्याने सध्या संगीतप्रेमींना अक्षरशः भुरळ घातली आहे. विशेष म्हणजे, या चित्रपटातील 'भाऊ काय बंधू काय' हे गाणे मराठी आणि हिंदी सिनेसृष्टीतील लाडके सख्खे भाऊ अजय गोगावले आणि अतुल गोगावले (अजय-अतुल) यांनी एकत्र येऊन गायले आहे..खऱ्या आयुष्यातील भावांच्या सुरात गुंफली भावाची गोष्टया चित्रपटात अभिनेते उपेंद्र लिमये आणि जितेंद्र जोशी हे दोघे सख्ख्या भावांच्या भूमिकेत असून, त्यांच्यासोबत मृण्मयी देशपांडे प्रमुख भूमिकेत झळकणार आहे. पडद्यावरील दोन भावांच्या भावविश्वाला खऱ्या आयुष्यातील सख्ख्या भावांचा म्हणजेच अजय-अतुल यांचा आवाज लाभल्याने हे गाणे अधिकच भावनिक झाले आहे. "भाऊ काय बंधू काय, जणू दूध नि साय..." अशा अत्यंत साध्या पण मनाला स्पर्श करणाऱ्या ओळींतून दोन भावांमधील निखळ स्नेहाचे वर्णन या गाण्यात करण्यात आले आहे. सहसा अजय गोगावले सोलो गाण्यांना आवाज देतात; मात्र या गाण्याच्या ड्युएट व्हर्जनमध्ये अतुल गोगावले यांचाही आवाज ऐकायला मिळत असल्याने चाहत्यांसाठी हा एक दुर्मिळ आणि आनंददायी अनुभव ठरला आहे..महाराष्ट्रातील अनोखी 'वडाखालची शाळा'! झाडांच्या सावलीत घडते मुलांचे भविष्य.विजय गवंडे आणि गुरू ठाकूर यांची सुरेल जादूहे गाणे स्वतः संगीतबद्ध न करता अजय-अतुल यांनी दुसऱ्या संगीतकारासाठी एकत्र पार्श्वगायन केले आहे, ही या गाण्याची आणखी एक खासियत आहे. या भावपूर्ण गीताला सुप्रसिद्ध संगीतकार विजय नारायण गवंडे यांनी संगीत दिले असून, संवेदनशील गीतकार गुरू ठाकूर यांनी ते शब्दबद्ध केले आहे. झी म्युझिक मराठी (Zee Music) च्या माध्यमातून १२ नोव्हेंबर २०२६ रोजी हे गाणे प्रदर्शित करण्यात आले असून, सुमारे ३ मिनिटे ५५ सेकंदांचे हे गीत रसिकांमध्ये लोकप्रिय ठरत आहे..महाराष्ट्रातील अनोखी 'वडाखालची शाळा'! झाडांच्या सावलीत घडते मुलांचे भविष्य.चित्रपटगृहांत 'बंधू'ची भेटएकमेकांसाठी जगणाऱ्या दोन भावांच्या नात्यातील प्रेम, जिव्हाळा आणि त्यागाची जाणीव करून देणारा 'बंधू' हा चित्रपट २० नोव्हेंबर २०२६ रोजी राज्यभरातील चित्रपटगृहांत प्रदर्शित होत आहे. या चित्रपटात अजय-अतुल यांच्यासोबतच अमिता घुगरी आणि शमिका भिडे यांनीही गाणी गायली असून, वैभव देशमुख यांनीही गीतलेखन केले आहे. प्रदर्शनापूर्वीच या गाण्याने प्रेक्षकांच्या मनात चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता शिगेला पोहोचवली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.