Premier

'पिफ्फ'मध्ये ‘बाप्या’ने पटकावले तीन मानाचे पुरस्कार

Bapya Marathi Movie Won Award In PIFF : २४ व्या पुणे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये बाप्या सिनेमाने तीन महत्त्वाचे पुरस्कार जिंकले. या यशासाठी सिनेमाचं सर्व स्तरातून अभिनंदन केलं जात आहे.
Bapya Marathi Movie Won Award In PIFF

Bapya Marathi Movie Won Award In PIFF

esakal

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी एक अभूतपूर्व गौरवाचा क्षण ठरत आहे. २४ व्या पुणे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हल (PIFF) २०२६ मध्ये ‘मराठी सिनेमा कॉम्पिटिशन’ विभागात अधिकृत निवड झालेल्या आगामी मराठी चित्रपट ‘बाप्या’ ने आता थेट तीन मानाचे पुरस्कार पटकावत महोत्सवात दैदिप्यमान यश मिळवले आहे.

Loading content, please wait...
film festival
Entertainment news
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.