‘बायको पाहिजे’चं पोस्टर सोशल मीडियावर घालतंय धुमाकूळ; व्हायरल पोस्टर बॉय नेमका कोण ?

सोशल मीडियावर सध्या एक वेगळाच चेहरा प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेत आहे. हातात "बायको पाहिजे" असे पोस्टर्स घेऊन उन्हातान्हात फिरणारा हा तरुण सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरत आहे. या तरुणाचं नाव आहे धनराज धोंडीराज दांगट. धनराजवर अशी वेळ का आली? बायको शोधण्यासाठी तो इतका वणवण का भटकतो आहे? या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरं लवकरच प्रेक्षकांना मिळणार आहेत..मुंबईतील बस स्टॉप, रेल्वे स्टेशन जिथे जिथे शक्य आहे तिथे तिथे जाऊन धनराजने आपल्या आयुष्याचा साथीदार मिळवण्य़ासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले आहेत. त्याचा हा हटके आणि धाडसी प्रयत्न सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच चर्चेत असून, अनेकांच्या कुतूहलाचा विषय ठरत आहे..धनराजच्या या सगळ्या प्रयत्नांना यश मिळतं का? धनराजला त्याची अपेक्षित "बायको" सापडते का? की त्याच्या शोधाची गोष्ट आणखी वेगळं वळण घेते? हे सगळं पाहणं नक्कीच उत्सुकतेचं ठरणार आहे..आता हे प्रोमोशन कोणत्या सिनेमाचं आहे की मालिकेचं हे जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षकांना थोडी वाट पाहावी लागणार आहे. .'नागबंधम'चे पहिले गाणे 'नमो रे' १५ मार्चला रिलीज, १००० डान्सर्स साकारणार भगवान नारायणांच्या भक्तीचे भव्य दृश्य.