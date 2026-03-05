‘बायको पाहिजे’चं पोस्टर सोशल मीडियावर घालतंय धुमाकूळ; व्हायरल पोस्टर बॉय नेमका कोण ?

Premier

Bayko Pahije Poster Viral : सध्या सोशल मीडियावर बायको पाहिजे हे पोस्टर घेऊन हातात फिरणाऱ्या तरुणाचा फोटो व्हायरल होतोय. कोण आहे हा पोस्टर बॉय जाणून घेऊया.
Marathi Entertainment News : सोशल मीडियावर सध्या एक वेगळाच चेहरा प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेत आहे. हातात “बायको पाहिजे” असे पोस्टर्स घेऊन उन्हातान्हात फिरणारा हा तरुण सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरत आहे. या तरुणाचं नाव आहे धनराज धोंडीराज दांगट. धनराजवर अशी वेळ का आली? बायको शोधण्यासाठी तो इतका वणवण का भटकतो आहे? या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरं लवकरच प्रेक्षकांना मिळणार आहेत.

