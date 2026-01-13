BBM6: सागर कारंडे कोण? तन्वी कोलतेने तोडले अकलेचे तारे; मग नेटकऱ्यांनीही काढलं वाभाडं; म्हणाले-, 'अरे ही बाई...'

छोट्या पडद्यावर नुकताच ''बिग बॉस मराठी ६' सुरू झालाय. घरात आल्या आल्या स्पर्धकांमध्ये वाद व्हायला सुरुवात झालीये. पहिल्याच दिवशी स्पर्धकांमध्ये तुफान राडा झालेला पाहायला मिळाला. तन्वी कोलते आणि रुचिता एकमेकींशी भिडल्या. या भांडणात रुचिता तन्वीला 'तू शेणात तोंड घाल' असं म्हणाली. त्यानंतरच्या तुफानच्या टास्कमध्ये स्पर्धकांनी काहीही न केल्याने 'बिग बॉसच्या घराचे दरवाजे बंद झाले. मात्र शॉर्टकटने आलेल्या स्पर्धकांना जेवण मिळालं. तर आजच्या भागात स्पर्धकांना रेषांसाठी टास्क खेळायचा आहे. या टास्कदरम्यानचा एक व्हिडिओ कलर्स वाहिनीने शेअर केलाय ज्यात तन्वीचं एक वाक्य ऐकून नेटकरी संतापले आहेत. .रेशनच्या टास्कमध्ये घरात काम करावं लागणार आहे. त्यामुळे कुणाला काय काम द्यायचं याचं बोलणं स्पर्धकांमध्ये सुरू आहे. अशातच आता कलर्स मराठीनं आणखी एक 'बिग बॉस मराठी ६'चा प्रोमो शेअर केलाय. प्रोमोमध्ये दीपाली सय्यद, रुचिता जामदार, करण सोनावणे, सोनाली राऊत, प्राजक्ता शुक्रे आणि तन्वी कोलते भांडी घासण्याच्या टास्कवरून चर्चा करताना दिसतायत. सोनाली म्हणते, 'प्रभूला पाठवा ना भांडी घासायला'. त्यावर रुचिता म्हणते, 'प्रभू गावाकडचा आहे, त्यामुळे तो भांडी घासेल'. पुढे, तन्वी दीपालीला विचारतेय, 'सागर कोण आहे?' त्यावर दीपाली तिला म्हणतेय, 'सागर दादा, सागर कारंडे'. दीपाली तिला खुणेनं सागर कारंडे दाखवते. .हा प्रोमो शेअर करत कलर्स मराठीनं, 'टास्क खेळण्यासाठी घरातील सदस्य प्रभुला पाठवणार की दुसऱ्या कोणाला संधी देणार?' असं कॅप्शन लिहिलं आहे. मात्र या प्रोमोमध्ये तन्वीने विचारलेला प्रश्न ऐकून अनेकांना धक्का बसलाय.संपूर्ण महाराष्ट्राला माहीत असणारी वाटी हिला कशी ठाऊक नाही असा प्रश्न नेटकऱ्यांना पडलाय. या प्रोमोवर नेटकऱ्यांनी तिला सुनावलंय. नेटकऱ्यांनी लिहिलं, 'सागर कारंडेला अख्खा महाराष्ट्र ओळखतो... चला हवा येऊ द्याचे फॅन कसं काय विसरतील सागर भाऊला', 'अरे सागर कारंडेला पूर्ण महाराष्ट्र ओळखतो आणि ही बाई म्हणते सागर कोण', 'अरे, सागर कारंडे माहीत नाही', 'कौन है ये लोग काही से आते है? अशा शब्दात नेटकऱ्यांनी तिची कानउघडणी केली आहे. .रम्याची पतंग कापत काव्याची ढासू एंट्री; बायकोच्या रुपाला पाहतच राहिला पार्थ; 'लग्नानंतर होईलच प्रेम'चा नवा प्रोमो \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.