BBM6: या आठवड्यातही डबल एव्हिक्शन! 'हे' दोन स्पर्धक एकाच वेळी घराबाहेर; भाऊच्या धक्क्यावर काय घडलं?

छोट्या पडद्यावरील सगळ्यात जास्त गाजणारा शो म्हणजे 'बिग बॉस मराठी'. सध्या या शोचा सहावा सीझन सुरू आहे. प्रेक्षकांना इतर सीझन सारखी मजा येत नाहीये अशी चर्चा आहे. मात्र शो मध्ये प्रेक्षकांना गुंतवून ठेवण्यासाठी मेकर्स नवनवीन ट्विस्ट आणत आहेत. घरात राखी सावंतची एंट्री झालीये आणि तेव्हापासून सगळी धमाल सुरू आहे. मात्र अशातच आता नवीन अपडेट आली आहे. सोशल मीडियावर या आठवड्याच्या एव्हिक्शनबद्दल मोठी बातमी आली आहे. 'बिग बॉस मराठी ६शी संबंधित एका पेजने या आठवड्यात डबल एव्हिक्शन झाल्याचं सांगितलंय. त्यामुळे प्रेक्षक चकीत झालेत..या आठवड्यात घरातून दोन सदस्य बाहेर पडणार आहेत. त्यात पहिलं नाव आयुष संजीव याचं घेतलं जातंय. आयुष गेले काही दिवस आजारी असल्याची माहिती आहे. त्याच्यावर घरात उपचार करण्यात आलेत. गेले आठवडाभर तो अंथरुणात होता. त्याने टास्कदेखील केले नाही. अशातच तो फक्त भाऊच्या धक्क्याच्या प्रोमोमध्ये दिसला आहे. त्यामुळे त्याच्या आजारपणामुळे त्याला घराबाहेर काढण्याचा निर्णय मेकर्सने घेतलेला असू शकतो. किंवा हे आजारपण जास्त वाढू नये यासाठी तो स्वतःहूनही बाहेर निघाला असू शकतो असा अंदाज प्रेक्षकांनी लावलाय. .या आठवड्या दुसरा स्पर्धकही घराबाहेर होणार आहे तो म्हणजे करण सोनावणे. करण म्हणजेच प्रेक्षकांच्या लाडक्या सोनावणे वहिनी घराबाहेर झाल्या आहेत. करणने घरात सगळ्यांसोबत चांगलं रिलेशन ठेवलं. मात्र त्याला म्हणावं तसा गेम खेळता आला नाहीये असं अनेकांचं मत आहे. त्यामुळे त्याला कमी मतं मिळाली असल्याने तो घराबाहेर होतोय असं नेटकरी म्हणतायत. तर दुसरीकडे काही नेटकरी करणला सिक्रेट रूममध्ये ठेवण्यात आलं असेल असा अंदाज लावताना दिसतायत. आता रविवारच्या भाऊच्या धक्क्यावर नेमकं घराबाहेर कोण गेलंय हे जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. यापूर्वीच दिव्या सरकार घराबाहेर झाली आहे. त्यामुळे या आठवड्यात एकूण ३ सदस्य घराबाहेर झालेत. .मला काहीही झालं तरी तू... हार्दिक जोशीने सांगितला तो प्रसंग; म्हणाला- 'अक्षयाने १२- १३ मालिका सोडल्या...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.